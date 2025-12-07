DSP Prahova, după analizele finale: Apa tratată în staţia ESZ Voila este sigură pentru consum

Direcția de Sănătate Publică Prahova a finalizat duminică analizele microbiologice efectuate asupra apei tratate în stația ESZ Voila, înainte ca aceasta să fie introdusă în sistemul de distribuție al operatorului Hidro Prahova. Rezultatele arată că apa respectă integral parametrii prevăzuți de legislația în vigoare, ceea ce o califică drept potabilă.

"Determinările au vizat parametrii microbiologici obligatorii pentru declararea potabilității: bacterii coliforme, E. coli, enterococi intestinali, numărul de colonii la 22°C și 37°C, precum și Clostridium perfringens, având în vedere că sursa este un lac de acumulare. Analizele s-au realizat conform standardului SR EN ISO 9308-1, care stabilește procedurile de lucru și intervalele de citire a probelor. Conform metodologiei, apa este considerată potabilă doar dacă toate aceste determinări se încadrează în limitele legale. În urma verificărilor, DSP Prahova a confirmat că apa care a părăsit stația Voila îndeplinește parametrii necesari pentru consumul uman", se arată într-un comunicat de presă transmis, duminică, de Consiliul Județean Prahova.

DSP Prahova a confirmat că apa care a părăsit stația Voila se încadrează în limitele legale și îndeplinește condițiile necesare pentru consumul uman. Conform procedurilor, apa poate fi declarată potabilă doar dacă fiecare parametru microbiologic se situează sub valorile stabilite prin OG nr. 7/2023 și HG nr. 971/2024.

Urmează analize și în rețeaua de distribuție

După ce Hidro Prahova va anunța finalizarea optimizării sistemului, specialiștii DSP vor preleva probe și din rețeaua de distribuție. Acest pas este esențial deoarece infrastructura a fost golită mai multe zile, iar procesul de repunere în funcțiune a inclus spălări, clorinări și intervenții pentru remedierea avariilor apărute în perioada de amorsare.

Expertiza DSP atrage atenția că, în astfel de situații, conductele pot prezenta riscuri suplimentare, motiv pentru care apa din rețea poate fi verificată doar după stabilizarea completă a sistemului.

Rezultatul final al analizelor va fi disponibil în 72 de ore

Analizele microbiologice efectuate pe probele recoltate din rețea necesită un interval total de 72 de ore, cu citiri intermediare la 24 și 48-50 de ore. Doar la finalul acestui timp, rezultatele pot fi validate și folosite pentru declararea oficială a potabilității apei distribuite către populație.

Consiliul Județean Prahova și Hidro Prahova au anunțat că vor informa publicul imediat ce DRM va transmite rezultatele finale ale probelor recoltate din rețea.

