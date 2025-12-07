Tensiunea creşte la Bucureşti. Mai sunt două ore de vot. Institutele de cercetare se pregătesc să anunţe aceste date, pe care le veţi vedea la Observator.

Datele de la ora 18:00 arată că sunt 4 puncte diferenţă între primul loc şi al doilea. Candidatul clasat pe primul loc are aproximativ 32%, iar locul 2 are 28%. Locurile 3 şi 4 sunt deja undeva la 20% sau chiar sub acest procent.

Potrivit sondajelor, lucrurile sunt destul de clare, cel puţin în privinţa primelor două locuri. Mai sunt încă două ore de vot, până la ora 21:00 când se vor închide urnele.

Sonia Simionov Like Jurnalism. Sună pompos, nu? De fapt, nu e. E una dintre cele mai "la firul ierbii" meserii. Jurnalistul te ține informat. Îți aduce știrile zilei. Reporterul adună informații și îți transmite despre salarii, pensii, vacanțe, târguri, prețuri etc. ➜

Întrebarea zilei Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰