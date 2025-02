Aliniaţi la perete, cu mâinile la ceafă, perchezionaţi de mascaţi. Sunt 15 indivizi din clanul Catană care au participat la măcelul tranşat cu doi morţi. Poliţiştii le-au dat de urmă într-o ascunzătoare din Braşov. Îşi închiriaseră un apartament în oraş cât timp căutau variante şi rute ca să fugă din ţară. Patru dintre ei, spun anchetatorii, ar fi tras la Urziceni. "Au inceput să traga ca-n codru, ca-n Vestul Sălbatic. Peste 60 de focuri de armă cred că au fost trase. Foarte mulţi, 20-25, cu tot cu femei, au început să tragă în noi cu arme. 6-7 insi trăgeau cu armele. Am venit, mi-a dat cu sabia în cap şi în timpul ăsta îmi spunea 'V-am spus că vă omor'", spune unul dintre răniţi.

Anchetatorii au refăcut puzzle-ul răfuielii sângeroase şi au stabilit că s-au folosit cel puţin trei arme

Anchetatorii au refăcut puzzle-ul răfuielii sângeroase şi au stabilit că s-au folosit cel puţin trei arme, pe care agresorii şi le-ar fi pasat de la unul la celălalt. Daniel Balia, zis Vintilică, reţinut acum, ar fi fost călăul fraţilor Said şi Izvor din clanul Ministru. El i-ar fi ciuruit, în timp ce încă trei locotenenţi ar fi luat la ţintă alţi rivali. Măcelul din Urziceni a alertat toate autoritățile din județul Ialomița, iar în fiecare localitate sunt luate măsuri. Cele două familii rivale se urăsc atât de mult, încât nu e exclus o răzbunare acum. În Slobozia, primarul îi ajută pe polițiștii locali să nu-i scape din ochi pe membri clanurilor din oraş. Inclusiv din aer, cu ajutorul unui sistem de supraveghere cu drone.

"Neavând suficiente resurse financiare pentru a plăti doar salarii ne-am gândit că trebuie să stimulăm această direcție de dezvoltare tehnologică. Va completa un asemenea sistem mașinile care sunt în stradă și patrulele de poliție", a declarat Alexandru Potor, primar Slobozia. Dronele cumpărate de Primărie vor putea fi folosite atât ziua, cât şi noaptea. Vor fi dotate cu termoviziune şi vor reuşi să patruleze în întreg oraşul în timp record, înainte ca echipajele Poliţiei locale să ajungă la caz.

O astfel de dronă zboară aproape o oră fără pauză, timp în care poate să patruleze deasupra întregului municipiu cu 40 km/h. Dotările sunt de ajutor inclusiv în cazul disparițiilor. "Sistemul de supraveghere video al municipiului Slobozia e în prezent constituit din aproximativ 506 camere IP. Unele cu recunoaștere a numărului înmatriculare și cu posibilitatea de a crea un blacklist și sunt solicitate de Poliția Română", a declarat Valentin Nedelcu, şef Poliţia Locală. Slobozia este deja printre orașele norocoase, cu cel mai modern sistem de supraveghere. Sute de camere sunt răspândite în tot orașul.

