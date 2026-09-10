Frații Tate rămân după gratii în SUA. Cererea de eliberare a fost respinsă

Andrew și Tristan Tate au pierdut cererea de eliberare pe cauțiune dintr-o închisoare din Florida, în timp ce încearcă să împiedice o posibilă extrădare în Marea Britanie, unde sunt acuzați de viol și trafic de persoane.

Un judecător federal din Miami le-a respins cererea de eliberare, motivând că averea fraților și călătoriile lor frecvente în străinătate reprezintă un risc major de fugă. Cei doi, care dețin cetățenia britanică și americană, se află în custodia autorităților americane din luna iulie, după ce autoritățile britanice au anunțat noi acuzații împotriva lor, relatează BBC.

Marea Britanie are termen până pe 16 septembrie pentru a transmite oficial cererea completă de extrădare, potrivit Reuters.

Avocații fraților Tate au transmis că aceștia "vor continua să se apere împotriva acuzațiilor" și vor respecta procedurile judiciare din fiecare jurisdicție.

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59 de acuzații în Marea Britanie

Andrew și Tristan Tate se confruntă cu un total de 59 de acuzații în Marea Britanie, inclusiv acuzații de viol, trafic de persoane și infracțiuni legate de imagini indecente cu un copil.

Inițial, procurorii britanici au formulat 21 de acuzații, însă în luna iulie au adăugat alte 38, care vizează presupuse fapte comise între 2010 și 2017.

Autoritățile americane i-au preluat în custodie în iulie, după ce Marea Britanie a anunțat noile acuzații.

În același timp, săptămâna trecută, procurorii români i-au trimis oficial în judecată pe cei doi pentru mai multe infracțiuni, inclusiv trafic de persoane și infracțiuni sexuale.

Fraţii Tate neagă toate acuzaţiile

Frații Tate au negat toate acuzațiile și acuzațiile formulate împotriva lor.

Decizia de miercuri înseamnă că Andrew și Tristan Tate vor rămâne în detenție pe durata procedurii de extrădare, care ar putea fi una de lungă durată.

Judecătoarea federală Lauren Louis a apreciat că, indiferent dacă averile prezentate de frați în mediul online sunt sau nu atât de mari pe cât susțin aceștia, există suficiente elemente care indică o capacitate excepțională de a părăsi jurisdicția.

Judecătoarea a mai subliniat lipsa unor legături puternice ale fraților cu Statele Unite și conexiunile lor internaționale, considerând că acestea reprezintă un risc de fugă care nu a fost înlăturat.

Avocații lui Andrew și Tristan Tate au susținut că aceștia ar trebui eliberați pe cauțiune pe durata procedurii de extrădare. Apărătorii au argumentat că frații nu reprezintă un pericol pentru comunitate și că nu există riscul ca aceștia să fugă.

De asemenea, avocații au susținut că cei doi au respectat condițiile impuse în perioada în care s-au aflat în libertate în dosarele din Marea Britanie și România.

La o audiere privind posibila eliberare, desfășurată în luna august, Andrew Tate a declarat că nu a comis niciuna dintre infracțiunile de care este acuzat.

Tristan Tate s-a plâns de condițiile de detenție, descriind spațiul ca fiind mic și călduros și afirmând că avea acces limitat la lumină naturală și la exerciții fizice. El a mai spus că a slăbit aproximativ 6,4 kilograme.

"Începe să mă afecteze, pentru că nu pot participa la pregătirea apărării mele", ar fi declarat Tristan Tate, potrivit CBS News, citat de BBC.

Marea Britanie și România au cerut menținerea detenției

Ambasada Marii Britanii a solicitat judecătorului ca frații Tate să rămână în custodie în timp ce autoritățile britanice pregătesc cererea de extrădare.

În documentele depuse în instanță, oficialii britanici au susținut că cei doi prezintă un risc de fugă și au afirmat că, dacă ar fi eliberați, ar putea influența martorii.

Și guvernul României a transmis documente instanței americane. Autoritățile române au susținut că frații Tate ar fi încercat să influențeze declarațiile unor victime în timpul anchetei anterioare. În același timp, România a precizat că aceștia și-au respectat obligațiile impuse pe durata desfășurării dosarului penal.

În timpul audierii, avocații fraților au încercat să argumenteze și că imaginea controversată pe care Andrew Tate o promovează online reprezintă, de fapt, un personaj și nu reflectă cine este acesta în realitate.

Frații Tate au locuit în principal în România începând din 2017, unde și-au construit o comunitate numeroasă în mediul online, în special în rândul tinerilor, prin mesaje controversate despre femei și prin promovarea unui stil de viață luxos.

Andrew Tate, care s-a autointitulat "misogin", a devenit cunoscut publicului britanic după apariția sa, în 2016, în versiunea britanică a emisiunii "Big Brother".

Cei doi au fost acuzați și în România, în 2022, de trafic de persoane și alte infracțiuni sexuale. Ulterior, s-au aflat sub interdicție de a părăsi țara, până când au primit permisiunea de a călători în Statele Unite, în 2025.

Sosirea lor în SUA a fost contestată de mai mulți politicieni americani, inclusiv de guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis.

Procedura de extrădare în Marea Britanie ar putea fi una de durată, iar frații Tate vor rămâne în custodie în Statele Unite până la noi decizii ale instanței.