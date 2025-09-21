A fost agitaţie, aseară, la vila fraţilor Tate din Voluntari! Un bărbat înarmat a apărut în faţa locuinţei milionarilor, pentru că voia să filmeze o provocare. Echipa de securitate l-a observat imediat şi l-a imobilizat. Individul a fost luat apoi de poliţişti şi dus la audieri.

Ora 21, Voluntari, judeţul Ilfov. Un bărbat în vârstă de 27 de ani, înarmat, apare în faţa vilei fraţilor Tate. Este observat de echipa de securitate. Bodyguarzii îl imobilizează, îl dezarmează şi sună la poliţie.

"Bineînţeles este imposibil pentru echipa noastră de securitate să-şi dea seama dacă este o armă de tip airsoft sau una reală când vine cineva aici şi strigă ameninţări, fluturând o armă" a spus Andrew Tate.

"N-a fost niciun deranj. Nu am făcut nimic greşit, teoretic. Strada este un spaţiu public. Nu am făcut deloc gălăgie, nu am făcut nimic" s-a scuzat făptaşul.

Individul era live pe reţelele de scoailizare când a fost prins

Înainte de a fi imobilizat de echipa de securitate a milionarilor, individul era live pe reţelele de socializare, pentru că făcea o provocare.

"Pentru că filmam o provocare. Provocarea era să stăm 24 de ore în faţa vilei. Deci nu a fost vorba despre nimic altceva" a spus acesta.

Poliţiştii l-au dus pe bărbat la audieri.

Bărbatul era "înarmat" cu un pistol de tip airsoft

"Polițiști au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persona în cauză fiind vorba despre un bărbat de 27 de ani, care se afla cu o persoană de sex feminin. Bărbatul în cauză având asupra sa o armă neletală, respectiv un pistol de tip airsoft" a spus Andreea Balaş, purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov.

Reporter: Au luat poliţiştii măsuri împotriva ta?

Făptaş: Doar ne-au luat arma de tip airsoft pe care o aveam la noi.

Reporter: Crezi că a fost inteligent lucrul pe care l-ai făcut?

Făptaş: Sincer, nu. Dar atrage foarte multă atenţie.

Incidentul s-a petrecut la doar câteva luni după ce un cetăţean ucrainean a încercat să sară gardul locuinţei celor doi milionari, înarmat cu un cuţit.

