Natalie Groeger se apropie de vârsta de 101 ani şi spune că nu are o rețetă secretă pentru longevitate. Femeia, care își va sărbători ziua de naștere în luna octombrie, are însă câteva obiceiuri pe care le-a păstrat de-a lungul vieții și care, spune ea, o ajută să se bucure de fiecare zi.

Fructul pe care o femeie de 100 de ani îl mănâncă în fiecare dimineață - Sursa: www.today.com

Printre acestea se numără un aliment pe care îl consumă aproape în fiecare dimineață: afinele, scrie revista Today.

Groeger s-a născut în 1925, într-o casă din Brooklyn, New York. S-a căsătorit la 21 de ani și a lucrat ca operator de centrală telefonică, meserie pe care o consideră una dintre cele mai frumoase perioade profesionale din viața sa.

A fost căsătorită timp de 68 de ani și are doi copii, patru nepoți și șase strănepoți. În prezent, locuiește într-un centru rezidențial pentru seniori din Englewood, New Jersey.

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Întrebată care este secretul longevității sale, femeia spune că nu știe să ofere o explicație exactă.

"Trebuie doar să fii foarte deschis la minte și să iei viața așa cum vine. Trebuie să o accepți și să te bucuri de ea", spune Groeger.

Afinele, nelipsite de la micul dejun

Unul dintre obiceiurile sale alimentare este să înceapă micul dejun cu afine.

"Mănânc multe afine. Îmi plac foarte mult", spune femeia.

Afinele sunt considerate un fruct bogat în substanțe nutritive și antioxidanți. Unele cercetări le-au asociat cu un risc mai redus de boli cardiovasculare și diabet de tip 2, precum și cu beneficii pentru funcțiile cognitive.

Groeger spune că a fost dintotdeauna și o iubitoare de mere. De asemenea, consumă avocado, un alt fruct asociat în cercetări cu sănătatea inimii și controlul greutății.

Totuși, femeia nu urmează o dietă strictă.

"Practic, mănânc de toate", spune Natalie.

Natalie Groeger nu renunță la alimentele care îi plac

Deși este atentă la alimentație, Groeger nu renunță la alimentele care îi plac. Este o mare iubitoare de ciocolată, în special de ciocolată neagră.

Îi place și baconul și recunoaște că probabil nu ar trebui să îl mănânce atât de des, dar continuă să îl includă în alimentație.

Micul dejun poate conține două ouă prăjite, bacon și o chiflă englezească.

Specialiștii atrag însă atenția că faptul că unii centenari consumă alimente considerate mai puțin sănătoase nu înseamnă că acestea contribuie la longevitate. Cercetătorii spun că persoanele care ajung la vârste foarte înaintate pot avea combinații genetice rare care le protejează împotriva unor boli asociate îmbătrânirii.

Dansul face parte din viața ei

Un alt obicei păstrat de Groeger este dansul.

Femeia a iubit dansul de-a lungul întregii vieți și chiar și-a învățat soțul să danseze. În fiecare duminică, după micul dejun, cei doi puneau muzică și dansau prin sufragerie.

La 20 de ani, Groeger își amintește că dansa la Brooklyn Academy of Music.

Astăzi nu mai poate face aceleași mișcări ca în tinerețe, însă continuă să danseze de pe scaun.

Dansul poate avea mai multe beneficii pentru sănătate, printre care susținerea sănătății cardiovasculare, îmbunătățirea echilibrului și coordonării și o stare de spirit mai bună. Activitățile de acest tip au fost asociate și cu un risc mai redus de declin cognitiv.

Un hobby care i-a ținut mintea ocupată

Groeger a învățat să tricoteze de la mama sa încă din copilărie și a continuat această activitate timp de decenii. A realizat pături, căciuli și pulovere până când problemele la nivelul mâinilor au determinat-o să renunțe, în urmă cu câțiva ani.

Activitățile creative pot avea beneficii asupra stării de bine și pot contribui la reducerea stresului. Femeia își ocupă timpul și cu jocuri: îi place să joace solitaire pe iPad și Canasta împreună cu prietenii.

Unele cercetări sugerează că jocurile de cărți și jocurile de societate pot contribui la menținerea funcțiilor cognitive la persoanele în vârstă.

Încearcă să nu ia viața prea în serios

Groeger spune că încearcă să nu se concentreze prea mult asupra problemelor și obstacolelor pe care le întâlnește.

"Sunt o persoană fericită. Îmi place să râd. Îmi place să glumesc", spune ea.

Gestionarea stresului poate fi importantă pentru sănătatea pe termen lung. Cercetările au asociat stresul cronic cu efecte negative asupra organismului și cu accelerarea unor procese asociate îmbătrânirii.

Groeger spune că este o persoană optimistă și că încearcă să creadă că lucrurile vor fi bine, chiar dacă viața i-a adus și perioade dificile.

"Sunt cu siguranță o optimistă. Cred că totul va fi bine, chiar dacă am avut și momente grele în viață", spune ea.

Studiile au asociat optimismul cu o probabilitate mai mare de a ajunge la vârste înaintate și cu o stare mai bună a sănătății cardiovasculare, metabolice și imunitare.

Pentru Natalie Groeger, însă, longevitatea nu pare să se rezume la un singur aliment sau la o regulă strictă. Afinele fac parte din rutina ei de dimineață, dar stilul de viață al centenarei include și mișcare, hobby-uri, relații sociale, relaxare și o atitudine optimistă față de viață.

În octombrie, femeia va împlini 101 ani și intenționează să sărbătorească alături de cei dragi. La petrecere, printre preparatele preferate se va afla pizza cu ciuperci, iar băutura aleasă va fi una fără alcool: suc.