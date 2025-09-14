Jurnalistul britanic Charley Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia, care au promovat frumuseţile României în toată lumea, pune acum pe harta lumii şi Republica Moldova. Lansează un nou sezon al documentarului Flavours of Romania, cu trei episoade dedicate Moldovei – o țară surprinzătoare, plină de povești, tradiții și vinuri de colecție.

A străbătut România pe motocicletă, a descoperit locuri ascunse și povești uimitoare, iar acum adaugă și Republica Moldova pe harta sa. Britanicul Charley Ottley revine cu un nou sezon al documentarului Flavours of Romania – de data aceasta, cu trei episoade dedicate Republicii Moldova.

"Pentru mine, Moldova a fost absolut fascinantă. Am descoperit singurul adevărat sat Hobbit din lume și un buncăr sovietic adânc de 14 etaje. Moldova este plină de lucruri uimitoare. Veniți să vedeți ambele țări, veniți în România, veniți în Moldova, există o diversitate culturală uriașă, probabil cea mai bună vacanță ca raport calitate-preț pe care o puteți avea", a declarat Charley Ottley, realizator Flavours of Romania.

Cu motocicleta prin cramă

Jurnalistul îndrăgostit de România a bifat şi un vis de pe lista oricărui aventurier sadea: să se plimbe cu motocicleta printr-una din cele mai mari crame din lume. Cu o autorizație specială, Charley Ottley a intrat pe două roți în labirintul de peste o sută de kilometri al pivniţelor de la Cricova – locul unde butoaiele și sticlele au străzi cu nume de vin.

"Am avut ocazia să merg cu motocicleta prin tunelurile de la Cricova… E ca un oraș subteran al vinului… kilometru după kilometru de butoaie și sticle. O experiență extraordinară.", mai spune Charley Ottley, realizator Flavours of Romania.

Dincolo de spectacolul imaginii, "Flavours of Moldova" are un ţel clar: să pună Republica Moldova pe harta turismului european.

"În nord sunt peisaje inedite și experiențe gastronomice unice, centrul e perfect pentru un city break la Chișinău, iar în sud e mai multă cultură, gastronomie și, bineînțeles, vinuri. Moldova are peste 200 de crame.", a declarat Elena Stepanov, Asociația Națională pentru Turism din Moldova.

După ani în care s-a vorbit mai ales despre crizele politice și instabilitatea din Republica Moldova, ţara începe să îşi spună povestea frumoasă — a identității și a tradițiilor care o apropie de România.

"Republica Moldova este parte din marea identitate românească… are un specific foarte savuros, care trebuie să ajungă la toți românii și la toată lumea.", a declarat Nadia Darie, Clubul Basarabencelor din România.

Iar pentru investitori, turismul cultural înseamnă nu doar povești frumoase, ci și o șansă reală de dezvoltare economică.

"Când susținem cultura, istoria și tradițiile locale, susținem și economia Republicii Moldova.", a declarat Stella Jemna, reprezentant de țară pe Moldova al UMAEF.

Cele trei episoade din Moldova vor fi difuzate toamna aceasta în sezonul trei al documentarului Flavours of Romania, care va fi lansat pe cea mai mare platformă de streaming miercurea viitoare.

