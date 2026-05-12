Un bărbat de 27 de ani din Ploiești este acuzat că a înșelat mai multe persoane pretinzând că este procuror, ofițer SRI sau chiar polițist, reușind să obțină zeci de mii de euro prin povești despre operații medicale, probleme urgente și situații fictive. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi păcălit inclusiv apropiați și persoane cu care avea relații de încredere, iar prejudiciul total depășește 48.000 de euro. Surse judiciare susțin că inculpatul este același individ care, în trecut, s-a dat drept polițist și ar fi participat la activități specifice acestei profesii.

Cum a reușit un tânăr să obţină zeci de mii de euro pretinzând că este procuror, ofiţer SRI sau polițist - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Mai multe persoane au fost înşelate de un bărbat care se dădea drept procuror sau ofiţer SRI, surse judiciare precizând marţi, pentru Agerpres, că, în trecut, inculpatul a pretins că ar fi poliţist, reuşind chiar să efectueze activităţi specifice acestei profesii.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti - Biroul de Combatere a Infracţiunilor contra Patrimoniului şi Persoanei au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară la mai multe imobile din municipiul Ploieşti într-un dosar de înşelăciune în formă continuată, complicitate la înşelăciune, şantaj şi furt.

"Din cercetări a reieşit faptul că un bărbat, de 27 de ani, ar fi indus în eroare mai multe persoane vătămate, folosindu-se de calităţi profesionale nereale, cu scopul de a obţine diferite sume de bani şi alte foloase materiale injuste. În concret, acesta ar fi creat şi întreţinut relaţii de încredere cu persoanele vătămate, invocând în mod repetat probleme medicale grave, situaţii financiare urgente sau presupuse blocaje administrative privind accesul la sume importante de bani, determinând astfel remiterea unor sume consistente de bani, bunuri şi bijuterii. De asemenea, în sarcina acestuia s-a reţinut şi faptul că ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un imobil situat în municipiul Ploieşti, prejudiciul total cauzat persoanelor vătămate fiind estimat la aproximativ 48.000 de euro", arată IJP.

Articolul continuă după reclamă

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că inculpatul ar fi păcălit o femeie de 45 de ani, spunându-i că este procuror şi că mai are nevoie 190.000 de lei pentru a se opera în Elveţia ca urmare a unui accident.

De asemenea, el a reuşit să obţină, cu titlul de împrumut, suma de 6.500 de euro şi mai multe bijuterii de la iubita sa în vârstă de 19 ani, căreia i-ar fi spus că este ofiţer SRI şi că are nevoie de bani pentru a rezolva mai multe probleme, care însă erau fictive.

Ulterior, inculpatul ar fi obţinut de la un prieten, căruia i-ar fi spus că este procuror DIICOT, suma totală de 4.300 de lei pentru o pretinsă operaţie la rinichi, spun sursele citate.

De asemenea, bărbatul este acuzat că ar fi furat bunuri din apartamentul acestui prieten.

Conform surselor judiciare citate, inculpatul din acest caz este acelaşi care în trecut s-a dat drept poliţist, reuşind chiar să efectueze activităţi specifice profesiei de poliţist.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, el a fost deferit justiţiei pentru mai multe fapte, între care uzurpare de calităţi oficiale în formă continuată, instigare la abuz în serviciu şi înşelăciune în formă continuată, dosarul fiind pe rolul Judecătoriei Ploieşti. În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi un poliţist din Ploieşti, care are un nume aproape identic celui pe care îl are falsul poliţist. Cel de-al doilea inculpat este judecat pentru complicitate la uzurpare de calităţi oficiale în formă continuată.

În urma percheziţiilor, mai multe persoane au fost duse la audieri, urmând ca, în funcţie de materialul probator administrat, să fie dispuse măsurile preventive prevăzute de lege.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti, activităţile fiind coordonate de conducerea Biroului de Combatere a Infracţiunilor contra Patrimoniului şi Persoanei.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰