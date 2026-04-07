Un live care a început ca un spectacol și s-a terminat cu mascații la ușă. Fulgy, fiul celebrilor lăutari Viorica și Ioniță de la Clejani,, a anunțat în direct că a deschis gazele și că vrea să arunce în aer blocul în care locuiește. În câteva minute, zona s-a umplut de polițiști, pompieri și negociatori, iar gazele au fost oprite de urgență. După ore de tensiune și amenințări filmate chiar de el, mascaţii au spart ușa. Finalul intervenţiei s-a tranşat fără explozie, dar cu Fulgy găsit în pat și dus direct la psihiatrie.

E deznodământul exploziv al unui live pe Tiktok care s-a terminat cu mascaţii la uşă. Fulgy, fiul Clejanilor, autointulat "Faraonul din Dubai", a anunțat că a deschis gazele și vrea să arunce în aer apartamentul în care locuiește. Ameninţarea care s-a mutat din online în realitate a strigat mobilizarea într-un imobil cu 15 etaje din sectorul 3.

Polițiști, pompieri și echipaje medicale s-au strâns în fața ușii, în timp ce negociatorii încercau să-l convingă să renunțe. Situația a devenit suficient de tensionată încât gazele au fost oprite în tot blocul, iar Fulgy s-a baricadat în casă. A comunicat cu autoritățile mai mult prin ușă și… prin vizor, unde își filma vizitatorii.

"Puteţi vă rog să ţintiţi spre mine, să trageţi, că sunt exact perpendicular cu asta", spunea el.

Şi a continuat în stilul care l-a consacrat: "Dacă deschideţi, domnii poliţişti, uşa, mă arunc de etaj, 11. Voi decideţi".

După ore de negocieri, mascații au spart ușa şi l-au găsit pe Fulgy… în pat

Nevătămat, dar suficient de agitat încât să fie imobilizat. După ce a fost audiat, Fulgy a fost adus de polițiști la Spitalul Obregia din Capitală. Este cel puțin a 5-a oară când e internat la această unitate medicală. Doctorii îl vor mai ține în spital câteva zile.

Înntre timp, poliştii îl cercertează pentru tulburarea liniştii publice şi verifică dacă nu cumva era sub influenţa unor substanţe interzise când a început tirul ameninţărilor. Părinţii celebri ai lui Fulgy îi caută scuze.

"Nu erau nici gaze pornite, nu avea nici explozibil, afirmaţii nereale datorită unor situații medicale. Fulgy nu a fost bine medical. Acum a fost internat la spital. Cu ajutorul medicilor și al lui Dumnezeu că suntem în Săptămâna Mare o să fie bine și o să vină acasă sănătos. El este copilul meu indiferent de situație, indiferet cum va fi", spune Ioniţă de la Clejani.

"Vă daţi seama cât de vinovată mă simt eu, cât de tristă sunt, este cel mai urât Paşte", spune Viorica de la Clejani.

Fulgy este deja un client fidel al secţiilor de poliţie

În urmă cu o lună a fost escortat de mascaţi pe aeroport.

"Am fost escortat cu cei mai top poliţişti pe care îi pup şi îi respect. Şi mascaţi, şi locali, şi frotieră, de toate. Toţi prietenii mei", spunea Fulgy.

Şi a mai bifat episoade controversate - a fost prins drogat la volan şi are inclusiv o condamnare cu suspendare pentru agresarea unui jurnalist.

"Nimeni nu a putut să mă oprească. Nici procurorii n-au putut să mă oprească, nici judecătorii n-au putut să mă oprească", spunea Fulgy.

În 2021 se remarca într-un show direct din maşina poliţiei: "Bă, sunt şmecher de v-am adus pe toţi fără să fac nimic. Deci, v-am lăsat fără cuvinte. Hai, vă pup. Ştiu tot ce înseamnă droguri, cum să nu. Pierdeam la cazino sute de mii de euro din cauza la alcool".

Fulgy, pe numele lui adevărat, Dan-Constantin-Fulgeraş Manole, locuieşte în Dubai, unde spune că este înscris la o Universitate de top. Studiază muzica şi se laudă că a terminat primul an cu cea mai înaltă distincţie. A avut showuri în Dubai, cu care Viorica de la Clejani se lăuda pe reţelele sociale.

