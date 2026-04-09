"Fură mai mult ca noi". Controale pe Otopeni după ce turiștii s-au plâns că sunt păcăliți de taximetriști

Sărbătorile vin cu bucurie pentru unii… şi cu ocazii de profit pentru alţii. Tot mai mulţi pasageri, în special străini, reclamă că sunt păcăliţi de şoferi de taxi sau ridesharing chiar de la ieşirea din aeroport. Iar haosul din această perioadă le face viața mai uşoară şi hoţilor de buzunare.

Pentru unii turiști, vacanța începe cu o țeapă. La aeroportul Otopeni, polițiștii verifică zilnic zeci de mașini după ce au primit numeroase sesizări. În realitate, însă, nu toți respectă regulile. Polițiști au descoperit că sunt șoferi care nu pornesc aparatul sau anulează cursa din aplicație și negociează direct cu clientul.

"Ne-a omorât ride-sharingul aici. Ei fură mai mult ca noi. Își anulează cursele și banii le intră lor. Le dă și aplicația bani când își anulează cursa. Își iau și banii de la clienți, cash", spune un șofer de taxi.

Doar la aeroportul Otopeni, în fiecare săptămână, polițiștii primesc cel puțin 3 sesizări de la oameni care spun că au fost păcăliți de șoferi de taxi sau de ride-sharing. În realitate, numărul este mult mai mare, doar că mulți dintre cei înșelați aleg să nu mai depună plângere. Și nu sunt singurele probleme.

"Colegii mei de la Poliția Rutieră se confruntă, într-adevăr, cu numeroase sesizări, plecând de la anumite bunuri uitate în autovehicule de tip taxi, până la furturi unor asemenea bunuri", a declarat Alexandru Bălan, IPJ Ilfov.

În această perioadă crește numărul controlelor și în interiorul aeroporturilor. Polițiștii verifică documente, bagaje și pasageri suspecți. "Ne dorim ca fiecare cetățean, fiecare credincios care se îndreaptă spre cei dragi sau spre lăcașurile de cult, să ajungă în siguranță. Pentru creșterea gradului de securitate sunt utilizate echipaje canine specializate pentru detectarea substanțelor interzise, materialelor periculoase sau explozive", a declarat Marius Savu, director Direcția Transporturi, aeroportul Otopeni.

Peste 20.000 de pasageri vor pleca din România de paște doar de pe aeroportul Otopeni, iar aproximativ un milion de români sunt așteptați să intre în țară prin toate punctele de frontieră.

