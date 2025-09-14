Galaţi a devenit capitala pasionaților de automobile. Cel mai mare salon auto din ţară are loc, în acest weekend, pe faleza Dunării. Aici, vizitatorii pot admira cele mai noi modele de maşini de pe piaţa internaţională şi pot face chiar şi un test drive.

Galați devine capitala pasionaților de automobile. Salonul Auto, GAS, cel mai mare din țară, se desfășoară în acest weekend pe faleza Dunării. Cea de-a 14-a ediție a GAS, care a crescut de la an la an, aduce în fața pasionaților cele mai noi modele de mașini, tehnologii și soluții de confort din acest domeniu.

"Sunt expuse aici peste 200 de autturisme de la 25 de producători, cei mai cunoscuţi producători de autoturisme, maşini expuse pe o distanţă de 2 km aici, pe faleza Dunării din Galaţi", a declarat Adrian Obreja, reporter Observator.

Tineri pasionați de viteză sau familii dornice de confort - cu toții pot profita de test-drive sau, pur și simplu, pot admira cele mai noi modele de mașini de pe piața internațională.

