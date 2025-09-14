Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Galați găzduiește cel mai mare salon auto din țară. Peste 200 de modele, la test drive

Galaţi a devenit capitala pasionaților de automobile. Cel mai mare salon auto din ţară are loc, în acest weekend, pe faleza Dunării. Aici, vizitatorii pot admira cele mai noi modele de maşini de pe piaţa internaţională şi pot face chiar şi un test drive.

de Adrian Obreja

la 14.09.2025 , 14:48

Galați devine capitala pasionaților de automobile. Salonul Auto, GAS, cel mai mare din țară, se desfășoară în acest weekend pe faleza Dunării. Cea de-a 14-a ediție a GAS, care a crescut de la an la an, aduce în fața pasionaților cele mai noi modele de mașini, tehnologii și soluții de confort din acest domeniu.

"Sunt expuse aici peste 200 de autturisme de la 25 de producători, cei mai cunoscuţi producători de autoturisme, maşini expuse pe o distanţă de 2 km aici, pe faleza Dunării din Galaţi", a declarat Adrian Obreja, reporter Observator.

Tineri pasionați de viteză sau familii dornice de confort - cu toții pot profita de test-drive sau, pur și simplu, pot admira cele mai noi modele de mașini de pe piața internațională.

Articolul continuă după reclamă
Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
galati salon auto dunare
Înapoi la Homepage
“Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
&#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord cu introducerea homeschooling-ului în România?
Observator » Evenimente » Galați găzduiește cel mai mare salon auto din țară. Peste 200 de modele, la test drive