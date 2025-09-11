Un bărbat a fost lovit în cap cu o bordură în Galaţi. Agresorul a fost prins cu focuri de armă ale poliţişti

Un gălățean de 33 de ani a lovit un bărbat de 51 de ani, din localitatea Berești, cu o bordură în cap, din cauza aunui conflict spontan. Agresorul a fugit de la locul faptei și a fost urmărit de polițiști, care l-au oprit cu focuri de armă.

Polițiștii au fost sesizați marți cu privire la faptul că o persoană se află căzută la sol, în stare de inconștiență. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, victima, un bărbat de 51 de ani, din Berești, ar fi fost lovită în zona capului cu o bordură, de către bărbatul de 33 de ani, conform Mediafax.

Până la sosirea echipajelor de poliție, agresorul a părăsit locul faptei, încercând să se sustragă cercetărilor.

În urma cercetărilor polițiștii l-au depistat pe individ, în scurt timp, într-o pădure aflată în apropierea locuinței sale, având asupra sa un cuțit. Întrucât acesta nu s-a supus somațiilor de a se opri, unul dintre polițiști a executat două focuri de armă în plan vertical, cu armamentul din dotare, după care l-au imobilizat.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Berești au dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbat, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În cursul zilei de joi, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

