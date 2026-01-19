Antena Meniu Search
Gândaci vii în bucătăria unui restaurant din centrul Constanței. Restaurantul a fost amendat cu 15.000 de lei

Angajaţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor au găsit gândaci vii în bucătăria unui restaurant din centrul Constanţei şi au dat amenzi în valoare de 15.000 de lei, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 19.01.2026 , 21:31
Restaurantul din centrul Constanţei, unde s-au găsit gândaci vii în bucătărie - Sursa: Captură foto

Echipele de control au mai descoperit în bucătărie o trapă de acces către subsol, murdară şi afectată de mucegai.

Şeful CJPC Constanţa, Horia Constantinescu, a declarat, luni, că a fost controlat restaurantul Souvlaki Bar din municipiul Constanţa. 

Trapă de acces la subsol, plină de mucegai

Articolul continuă după reclamă

Comisarii instituţiei au descoperit gândaci vii în bucătărie, chedere rupte şi neigienizate la spaţiile frigorifice, iar în bucătărie au descoperit o trapă de acces către subsol, aflată într-o stare avansată de neigienizare, afectată de mucegai, care nu face obiectul unor operaţiuni periodice de curăţenie şi dezinsecţie.

De asemenea, echipele de control au constatat practici comerciale înşelătoare, constând faptul că la prepararea sosului Tzatziki, în meniu apare ca ingredient "iaurt", dar în realitate, ca materie primă este utilizat produsul Elekton - specialitate, care conţine grăsimi vegetale.

Comisarii CJPC au dat două amenzi în valoare totală de 15.000 de lei, cu posibilitatea achitării sumei de 2.500 de lei în termen de 15 zile.

