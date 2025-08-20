Gara de Nord va primi, în sfârşit, o înfăţişare demnă pentru o gară a unei capitale europene. De ani de zile, "poarta de intrare" în Capitală zace în paragină şi mai că îi sperie pe călătorii care o tranzitează. Modernizarea Gării de Nord este un proiect amplu, la care vor colabora Ministerul Transporturilor şi Primăria sectorului 1.

Vorbim despre un proiect amplu, ambițios, care ar urma să fie realizat în aproximativ 5 ani, ceea ce nu s-a realizat în peste 30 de ani, pentru că de atâta timp nu s-au mai făcut reparații capitale în Gara de Nord, din Capitală, practic cea mai mare de la noi din țară.

Peste aproximativ două săptămâni, pe culoarul principal, din zona pilonilor, din zona coloanelor, așa cum știu călătorii, de acolo de unde îi lasă taxiurile, spaţiile comerciale și ghişeele vor fi reconfigurate. Vom vedea altele noi, moderne, zone de fast food, dar autoritățile își doresc și spații verzi.

Aceste lucrări ar trebui să fie gata în aproximativ cinci ani, pentru că vorbim despre lucrări de consolidare, despre înlocuirea instalațiilor, despre reparații radicale.

Apoi, într-o a doua fază, se dorește chiar construcția unor linii noi de trenuri, o linie zero, care nu există în prezent. Se vor dărma alte spații din Gara de Nord, iar tot în această fază, în faza 2, am putea să vedem și un nod intermodal, să avem, practic, acces din Gara de Nord, nu doar cu metroul spre restul orașului, ci și cu tramvaiul și cu autobuzele.

Practic, vorbim așadar despre un orizont de timp pe care nu îl putem estima în momentul de față. Dacă ne gândim că lucrările ar trebui să se încheie pentru faza 1 în cinci ani, vom vedea exact când vom putea vorbi despre modernizarea integrală a celei mai importante porți de intrare în țara noastră.

