Patru morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări din Ucraina.

Un bărbat a detonat o bombă într-o gară din Ucraina. Cel puţin patru morţi şi 12 răniţi - Profimedia / National Police of Ukraine

Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraş din nordul Ucrainei, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a declarat poliţia, fără a da mai multe detalii, relatează AFP, conform news.ro.

Presa ucraineană a relatat că era vorba de o grenadă.

Bărbatul, în vârstă de 23 de ani, şi trei femei, una dintre ele poliţist, au fost ucişi. Dintre cei 12 răniţi, doi sunt militari şi zece civili, potrivit Ukrainska Pravda.

Incidentul s-a petrecut în gara Ovruci din regiunea Jîtomîr, în jurul orei locale 10:50, în timpul verificării documentelor unui bărbat.

Regiunea Jîtomîr se află în centrul Ucrainei.

Ulterior, poliţia a precizat că angajaţii Serviciului de Patrulare la Frontieră verificau documentele pasagerilor unui tren diesel, iar în acel moment unul dintre ei a scos un dispozitiv exploziv pe peron, după care s-a auzit o explozie.

