Ultimele zile de ger au fost crunte, am simţit cu toţii din plin puterea frigului. Însă, la fel ca noi au fost şi animalele. În adăposturi, microrezervații și sanctuare, îngrijitorii muncesc ore întregi ca necuvântătoarele să treacă cu bine peste temperaturile mult prea scăzute.

La Microrezervația din Constanța, îngrijitorii au făcut tot posibilul ca necuvântătoarele să nu să facă față temperaturilor scăzute.

Mai multă hrană

"S-a introdus aşternut într-un strat destul de gros, aşternutul fiind sub stratul din paie. În privinţa hranei primesc o porţie de cereale dimineaţa şi când zic cereale mă refer la porumb, la grâu, la floarea soarelui", a declarat Anca Mihai, muzeograf.

Articolul continuă după reclamă

Cei mai vulnerabili la temperaturile scăzute sunt papagalii exotici. Pentru a-i proteja spaţiul a fost închis complet şi au fost instalate calorifere electrice astfel încât temperatura să fie menţinută constant la 15 grade Celsius.

Și delfinii primesc mai multă hrană în această perioadă.

"Nu pot să îi dau nimic altceva decât peşte. Raţia se face luând în calcul anotimpul, greutatea animalului, temperatura apei, temperatura aerului", a declarat Angelica Curlişcă, şef Delfinariu.

Gerul, luptă de supravieţuire pentru animale

Într-un adăpost din Dolj, câini, pisici, cai şi chiar măgăruși şi ponei au acum un acoperiş deaspura capului.

Peste 1.300 de animale fără stăpân din acest adăpost încearcă să treacă cu bine peste frigul de afară. Cei mai afectați sunt puii și animalele bolnave, care au nevoie constant de apă calda, hrană și un minim de căldură. Gerul face ca fiecare noapte să fie o luptă pentru supraviețuire.

"În ultimele 2 săptămâni am cumpărat 500 de baloţi de paie. Căluţii bătrâni care sunt pe grajduri le punem pat de paie jos. Apa mai călduţă. Avem pe toate sobele cu care încălzim camerele băieţilor, avem oale cu apă fiartă şi este destul de greu", a declarat Daniela Popovici, proprietară adăpost de animale.

Pentru animale, gerul face fiecare zi mai grea. Frigul le slăbește, iar lipsa condițiilor adecvate le pune viața în pericol.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰