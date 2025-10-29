Antena Meniu Search
Video Gestul aparent banal prin care românii riscă să anuleze certificatul de naştere, căsătorie sau deces

Plastifierea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces le face să devină nule, informează MAI.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 16:00
Gestul aparent banal prin care românii riscă să anuleze certificatul de naştere, căsătorie sau deces Plastifierea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces le face nule - Captură video Facebook

"Știai că plastifierea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces le face nule? Conform Legii, actele de stare civilă plastifiate nu mai sunt valabile și sunt respinse atunci când ai nevoie de ele", transmite ministerul.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne anunță că soluția este păstrarea documentul într-o folie de protecție, fără să fie plastificat.

"Dacă l-ai plastifiat deja, poți cere un duplicat la serviciul de evidență a persoanelor sau, dacă te afli în străinătate, de la consulat", adaugă sursa citată.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

certificat de nastere certificat de casatorie certificat deces mai
