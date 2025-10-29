Video Gestul aparent banal prin care românii riscă să anuleze certificatul de naştere, căsătorie sau deces
Plastifierea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces le face să devină nule, informează MAI.
Plastifierea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces le face nule - Captură video Facebook
"Știai că plastifierea certificatelor de naștere, căsătorie sau deces le face nule? Conform Legii, actele de stare civilă plastifiate nu mai sunt valabile și sunt respinse atunci când ai nevoie de ele", transmite ministerul.
Articolul continuă după reclamă
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne anunță că soluția este păstrarea documentul într-o folie de protecție, fără să fie plastificat.
"Dacă l-ai plastifiat deja, poți cere un duplicat la serviciul de evidență a persoanelor sau, dacă te afli în străinătate, de la consulat", adaugă sursa citată.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰