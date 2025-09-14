Sportul nobil, golful, are tot mai mulţi adepţi printre români. Aproximativ 2.500 de persoane sunt înscrise în cluburile de golf de la noi din țară, iar numărul lor este în creştere. Chiar acum în Alba, pe cel mai mare teren de golf din România, are loc un concurs internațional de golf, care reunește străini și români.

Tot mai mulți prind gustul golfului, acest sport al minții, dar practicat pe teren. Datele arată că sunt tot mai mulți pasionați de golf în România, avem jucători de golf de la vârste tot mai fragede, de la 5–6 ani și până la jucători de peste 70 de ani.

Unii îl consideră un sport costisitor, deşi nu este chiar așa, o spun chiar jucătorii care, odată ce l-au descoperit, nu se mai pot opri din jucat. Investiția în echipament, în funcție de tipul lui, poate începe de la câteva sute de lei și, pe măsură ce experiența și nivelul cresc, evident că se mărește și această sumă.

O partidă pe terenul de golf costă în medie 500 de lei, dar un joc poate dura și câteva ore. Însă cluburile oferă și pachete cu reduceri, în care sunt incluse mai multe jocuri și chiar instructor. În prezent, țara noastră are doar 3 terenuri oficiale de golf care pot găzdui competiții internaționale și mai sunt în plan alte două.

Articolul continuă după reclamă

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu introducerea homeschooling-ului în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰