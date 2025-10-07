Google a lansat un program de recompense pentru toţi cei care descoperă erori de securitate în produsele sale

Gigantul tehnologic Google a lansat în această săptămână un program global de recompense. Acesta are rolul de a-i premia pe cei care identifică defecte de securitate în produsele sale, inclusiv Gemini, Google Search și instrumentele Workspace.

Noua inițiativă, numită "Programul de recompense pentru vulnerabilități IA", oferă recompense financiare de până la 30.000 de dolari pentru cele mai serioase și inovatoare descoperiri. Jason Parsons și Zak Bennett, responsabili ai securității la Google, au spus că programul clarifică categoriile de probleme eligibile, separând astfel erorile legate de IA de cele tradiționale, potrivit Le Figaro, conform Mediafax.

Vulnerabilitățile cele mai bine plătite includ acțiuni care pot permite modificarea datelor sau stării conturilor utilizatorilor, și scurgeri de informații sensibile, cum ar fi accesarea e-mailurilor sau controlul unor dispozitive fără consimțământ.

Compensațiile variază în funcție de impact și produsul afectat, cu 20.000 de dolari pentru un serviciu emblematic și bonusuri care pot ridica suma la 30.000 de dolari.

Google exclude însă problemele legate de conținutul generat de IA, precum discursul instigator la ură, susținând că acestea necesită soluții multidisciplinare și monitorizare continuă.

Începând cu octombrie 2023, compania a integrat deja raportarea defectelor de IA în programul său de vânătoare de erori, recompensând cercetătorii cu peste 430.000 de dolari.

