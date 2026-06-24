Gravidele ar putea cere însoţitor la naştere şi intimitate până la externare. Proiect adoptat de Senat

Două proiecte adoptate de Senat aduc schimbări importante în Legea drepturilor pacientului. Femeile însărcinate ar putea avea garantat dreptul la însoţitor în timpul travaliului şi naşterii, dar şi la intimitate până la externare, în timp ce pacienţii asiguraţi ar urma să beneficieze de scutece pentru adulţi compensate cu 80%, pe baza prescripţiei medicale. Camera Deputaţilor va avea votul decisiv.

Propunerile legislative completează în acest sens Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003.

"Pacienţii asiguraţi în sistemul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au dreptul să beneficieze de scutece pentru adulţi, compensate în proporţie de 80% din preţul de referinţă, în baza prescripţiei medicului specialist, indiferent de caracterul temporar sau permanent al afecţiunii", prevede unul dintre actele normative adoptate.

Drept la însoţitor în timpul travaliului şi al naşterii

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Cea de-a doua iniţiativă legislativă reglementează dreptul la însoţitor şi a dreptului la intimitate în cursul travaliului şi naşterii, mai notează Agerpres.

"Femeia însărcinată are dreptul la respectarea demnităţii, intimităţii şi vieţii private pe tot parcursul sarcinii, travaliului, naşterii şi până la externare. Unităţile sanitare publice şi private au obligaţia de a asigura condiţii minime pentru protejarea intimităţii femeii însărcinate. Aceste condiţii includ, după caz, asigurarea unor măsuri adecvate de protecţie a intimităţii, prin soluţii organizatorice sau tehnice corespunzătoare. Lipsa resurselor materiale sau modul de organizare a unităţii sanitare nu pot constitui, în sine, un motiv pentru restrângerea acestui drept, în lipsa unor motive obiective, justificate medical sau epidemiologic", prevede actul normativ.

Proiectul mai stabileşte că "femeia însărcinată are dreptul de a fi însoţită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta, pe tot parcursul travaliului, naşterii şi transferului intrainstituţional".

Restrângerea dreptului, permisă doar în situaţii excepţionale

Exercitarea acestui drept se va realiza cu respectarea normelor de igienă, epidemiologice şi de siguranţă medicală, iar restrângerea lui este permisă numai în mod excepţional, în situaţii justificate medical sau epidemiologic. Măsura restrângerii se dispune de către personalul medical responsabil de îngrijirea pacientei.

Senatul este primul for sesizat cu aceste proiecte, Camera Deputaţilor este decizional.