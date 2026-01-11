Zi de foc pentru salvamontişti! Au fost peste 120 de apeluri de urgenţă în doar 24 de ore. Salvatorii au avut mai multe misiuni contracronometru şi avertizează turiştii să nu plece pe munte fără echipament corespunzător sau pe trasee interzise.

Pe pârtia de la Voineasa, trei copii s-au rătăcit şi au avut nevoie urgentă de ajutorul salvatorilor, mai ales că soarele apunea.

"Copiii au stat pe loc, au putut fi localizaţi imediat, îmbrăcămintea lor de iarnă le-a permis să reziste la temperaturile care scădeau din ce în ce mai mult.S-a încheiat cu bine pentru că colegii noştri cunosc foarte bine zona, ştiu ce val îi fură pe cei care intră în pădure şi care nu se pot orienta şi reuşesc să-i găsească la timp", a declarat Sabin Cornoiu, şeful Salvamont România.

Echipele au căutat şi doi turişti care încercau să urce pe muntele Moldoveanu. Din fericire, au fost găsiţi în siguranţă. Au fost în total peste 120 de apeluri de urgenţă în 24 de ore. 123 de oameni au fost salvaţi, dintre care 61 au avut nevoie de ajutorul medicilor.

Accidentele pe munte, tot mai frecvente din cauza imprudenței

Specialiştii avertizează că îmbrăcămintea adecvată este vitală atunci când turiştii se încumetă pe creste. În caz contrar, au de luptat cu hipotermia.

"Într-o oră garantat se instalează dacă persoana stă în asemenea condiţii. Este absolut esenţial să poarte echipamente potrivite temperaturilor scăzute", a explicat dr. Dragoş Maniu, SJA Braşov.

Salvările montane, gratuite în România, costisitoare în alte țări

În ţara noastră intervențiile salvamontiştilor sunt gratuite. Costurile sunt suportate de Consiliile Judeţene chiar şi pentru cei care se aventurează pe trasee interzise sau sunt neechipaţi corespunzător.

"E greu să le estimăm, sunt consumuri de combustibil, sunt consumuri de forţă umană, uneori echipamentul este deteriorat, dar suntem un serviciu de urgenţă, e vorba să salvăm oameni şi niciodată nu facem astfel de calcule", a mai spus şeful Salvamont România.

Cei de la salvamont nici măcar nu pot da amenzi. Mai multe state din Europa percep însă taxe pentru salvări. În Italia de exemplu, dacă turiştii intră pe trasee închise şi au nevoie să fie evacuaţi cu elicopterul plătesc 90 de euro pentru fiecare minut în zbor. De exemplu, un turist s-a trezit cu o factură de 14.250 de euro, după ce s-a aventurat în Dolomiți.

