Un tânăr de 19 ani a provocat luni seara un accident cumplit în Piatra-Olt, judeţul Olt, după ce a pierdut controlul maşinii şi a intrat într-o terasă de pe strada Crivei. În urma impactului, nouă persoane au fost rănite și transportate la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Accident deosebit de grav în seara zilei de luni 15 septembrie, pe strada Crivei, din oraşul Piatra-Olt. Un tânăr, în vârstă de 19 ani, a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina în terasa unei societăţi comerciale. Incidentul s-a produs în jurul orei 21:45.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 19 ani, din comuna Fălcoiu, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, a pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu terasa unei societăți comerciale. În urma impactului, nouă persoane au fost rănite: șoferul, trei pasageri din mașină și cinci persoane care se aflau pe terasă în acel moment.

Toți răniții au fost duși la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru îngrijiri medicale.

Testele pentru alcool şi droguri efectuate şoferului au ieşit negative.

"Conducătorul auto a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul pentru depistarea substanțelor psihoactive, rezultatele fiind negative", a transmis IPJ Olt.

Poliţiştii rutieri din Piatra-Olt au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

