Accident grav pe un drum naţional din judeţul Hunedoara, unde două maşini, o autoutilitară şi un TIR s-au ciocnit violent. La sosirea echipajelor, două persoane au fost găsite între fiarele contorsionate.

Pentru una dintre victime, medicii nu au mai putut face nimic - bărbatul murise în urma impactului. Al doilea rănit, în schimb, a fost transportat de urgenţă la spital.

Accident grav pe DN76, în Hunedoara: un bărbat a murit pe loc

Alte patru persoane au fost implicate în accident, însă nu au suferit răni grave. Pentru siguranţa zonei, pompierii militari au balizat carosabilul, din cauza scurgerilor de combustibil.

Circulaţia a fost paralizată ore întregi pe ambele sensuri.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia.

