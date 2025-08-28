Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Groază pe DN76, în Hunedoara, după un accident cu un TIR, două maşini şi o camionetă: un bărbat a murit pe loc

Accident grav pe un drum naţional din judeţul Hunedoara, unde două maşini, o autoutilitară şi un TIR s-au ciocnit violent. La sosirea echipajelor, două persoane au fost găsite între fiarele contorsionate. 

de Redactia Observator

la 28.08.2025 , 10:17

Pentru una dintre victime, medicii nu au mai putut face nimic - bărbatul murise în urma impactului. Al doilea rănit, în schimb, a fost transportat de urgenţă la spital. 

Accident grav pe DN76, în Hunedoara: un bărbat a murit pe loc

Alte patru persoane au fost implicate în accident, însă nu au suferit răni grave. Pentru siguranţa zonei, pompierii militari au balizat carosabilul, din cauza scurgerilor de combustibil.

Articolul continuă după reclamă

Circulaţia a fost paralizată ore întregi pe ambele sensuri. 

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident hunedoara
Înapoi la Homepage
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: &#8220;Uitați-vă numai la ea!&#8221;
Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita de la Insula Iubirii a rămas impresionată de gestul făcut
Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita de la Insula Iubirii a rămas impresionată de gestul făcut
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi?
Observator » Evenimente » Groază pe DN76, în Hunedoara, după un accident cu un TIR, două maşini şi o camionetă: un bărbat a murit pe loc