O reţea de traficanţi de droguri, care acapara dependenţi dintr-un sfert de Bucureşti, a fost anihilată astăzi de DIICOT. Anchetatorii au făcut 40 de percheziţii, au descoperit stupefiante de peste 100 de mii de euro şi un indiciu şocant pe care îl investighează. Interlopii şi-ar fi dezvoltat afacerea clandestină cu ajutorul scurgerilor de informaţii din rândul anchetatorilor.

Principalii suspecţi sunt doi interlopi care se asundeau sub poreclele Capai şi Toboşaru. Procurorii cred că ei sunt liderii rețelei care vindea cocaină şi heroină în cartiere precum Ferentari şi Rahova.

Reporter: De cât timp vindeaţi droguri?

Bărbat: "Există probe că am vândut eu? Dacă există probe, atunci voi da explicaţii."

Reporter: Şi atunci cum au găsit droguri la dvs. în locuinţă? Ce făceaţi cu ele?

Bărbat: "Haideţi... Nu s-a găsit decât o sumă de bani, am vândut o maşină, atâta tot."

Anchetatorii îl contrazic. Au deschis pe numele lui un dosar greu.

"Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal complex înregistrat la nivelul DIICOT și vizează infracțiuni grave - constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc, precum și infracțiuni de corupție", a declarat Comisar Şef Narcis Vochin, Poliția Capitalei.

"La perchezițiile care au avut loc aici la casa unuia dintre liderii grupării, procurorii au gasit peste 1 kilogram de cocaina si heroină. Marfa valorează pe piața neagră o suta de mii de euro", a transmis Denisa Dicu, reporter Observator.

Anchetatorii DIICOT au verificat şi confiscat maşinile unui suspect, bănuit că a angajat 16 intermediari care să vândă droguri în cartierele din sectorul 5.

Bărbat: "Să angajez eu intermediari?"

Reporter: Să vă folosiţi de oameni.

Bărbat: "Uneori, uneori, cred că da, nu ştiu. Mă foloseam de oameni. Eu sunt un fel de escroc sentimental."

În total, 30 de suspecţi sunt acuzaţi de trafic de droguri de mare risc, infracţiune pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare.

