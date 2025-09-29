Antena Meniu Search
Video Gruparea de traficanți de droguri anihilată de DIICOT era ajutată şi de un funcţionar public

Sunt audieri pe bandă rulantă în acest dosar uriaş deschis pentru trafic de droguri. De aproape 24 de ore se iau declaraţii la DIICOT. Sunt depoziţii maraton pentru că vorbim despre o încrengătură cu 50 de oameni, dintre care 20 sunt doar martori. Se pare ca reţeaua era ajutată şi de un funcţionar public.

de Denisa Dicu

29.09.2025

Procurorii DICOT au suspiciunea că această grupare de traficanți de droguri a acționat cu sprijinul unui funcționar public, care le-ar fi oferit acestora diverse informații în schimbul unor sume de bani. 

În acest timp se fac cercetări și în dosar pentru infracțiunile de luare și dare de mită, dar și pentru divulgarea de informații nepublice. În acest moment, la sediul DICOT încă se mai fac audierii, pentru că vorbim de un număr destul de mare de persoane implicate în acest dosar.

30 de suspecți și 20 de martori care au ales să colaboreze cu anchetatorii pentru destructurarea acestei rețele de trafic de substanțe interzise, care alimenta consumatorii din sectorul 5 al Capitalei. 

După finalizarea audierilor, rămâne de văzut dacă procurorii DICOT-ii vor reține pe suspecți și dacă vor fi prezentați aceștia în fața unui judecător de drepturi și libertăți. 

Denisa Dicu
Observator » Evenimente » Gruparea de traficanți de droguri anihilată de DIICOT era ajutată şi de un funcţionar public