Evenimentele care se desfășoară în București, în acest weekend, creează haos în trafic și împart orașul în două tabere. De o parte sunt cei care susțin maratoanele. De cealaltă, cei care ies în trafic și acolo rămân ore bune din cauza restricțiilor. Unii s-au enervat, alţii s-au resemnat, fie că au stat la volan, fie că au aşteptat degeaba în staţiile de autobuz. Haosul va continua şi duminică, atunci când mai multe artere vor fi blocate.

Intersecţii din Capitală, sâmbătă după prânz, mai că au fost mai aglomerate în weekend decât în timpul săptămânii. Semimaratonul Bucureştiului a închis traficul pe mai multe artere din zona Unirii.

"În Bucureşti se circulă foarte prost deoarece autorităţile se găsesc să facă tot felul de evenimente din astea în mijlocul oraşului în loc să le facă la marginea pădurii". "Autorităţile ar trebui să instituie un nou mod de circulaţie, gen o zi cu soţ, o zi fără soţ, cum era pe timpul lu Ceauşescu". "Au tot blocat astăzi Bureştiul, l-au rupt. Acum trebuie să ajung la Nerva Traian, mă scoate cine ştie pe unde, pe Tudor Valdimirescu, ocoloesc", au spus oamenii.

Alina lucrează în industria organizării de evenimente şi se plânge că traversarea Bucureştiului a devenit un calvar inclusiv în weekend.

"Avem întârzieri mari în livrări, trebuie să avem planuri de rezervă cu rute alternative care şi acelea de multe ori sunt blocate iar cireaşa de pe tort e că accesul la multe dintre locaţiile din centrul Bucureştiului sunt complet blocate, trebuie să parcurgem distanţe considerabile cărând recuzita, produsele pe care le livrăm", a spus Alina.

Astăzi a trebuit să plece din Chiajna, şi să ajungă în zona Vitan. A pierdut o oră în plus, pe o rută cu cinci kilometri mai lungă decât de obicei.

În aceeaşi situaţie au fost mulţi bucureşteni.

"Sunt cu treabă, vin de la Unirii şi am stat cred că 30 de minute acum în trafic", a spus un şofer.

În tabăra cealaltă, iubitorii de mişcare le transmit şoferilor nemulţumiţi... să aibă răbdare:"Să fie sănătoşi! Şi eu am maşină". "Nu sunt foarte dese evenimentele şi ar trebui să participe şi ei până la urmă". "Eu sunt bucureştean şi nu cred că are cineva o problemă cu chestia asta, atâta timp cât vorbim de mişcare, de sport, n-am avea de ce să ne supărăm", au declarat oamenii.

30 de linii de autobuz si tramvai au fost deviate, iar asta a însemnat haos în staţii. Debusolaţi şi sătui să aştepte degeaba în staţii, călătorii au cerut explicaţii.

"Toate traseele sunt deviate pentru că este crosul la sportivi. Toată lumea e dezorientată". "Un autobuz îl aşteptam de mai mult timp dar mi-a apărut aici în aplicaţie că nu mai circulă", au mai spus oamenii.

Circulaţia este restricţionată în această seară şi în zona Piaţei Victoriei, acolo unde are loc un eveniment de Ziua Europei.

Şoseaua Kiseleff este închisă şi ea astăzi şi mâine, acesta fiind de altfel ultimul weekend în care se organizează evenimente aici. Primăria Municipiului Bucureşti a decis acest lucru, după ce a primit nenumărate plânegri din partea omaneilor care olocuiesc în zonă, nemulţumiţi de zgomotul creat

Semimaratonul Bucureştiului continuă şi duminică, astfel că traficul este restricţionat de la Arcul de Triumf, Calea Victoriei, Pod Haşdeu, Piaţa Constituţiei, rond Alba Iulia până pe bulevardul Basarabia.

