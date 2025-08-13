Centrul Capitalei este şantier, dar în loc de nervi şi frustrare, şoferii Bucureşteni par să fi descoperit că devierile fac bine traficului rutier. Breteaua creată ca să ocolească zona decopertată şi plină de utilaje mari de lângă Hanul lui Manuc pare să fi fluidizat circulaţia rutieră. Sigur, de ajutor este şi vacanţa care a scăzut considerabil numărul de maşini care trec prin centru.

Se lucrează continuu pe şantierul de la Planşeul Unirii, unde constructorul a adus utilaje extrem de înalte, cu ajutorul cărora forează la o adâncime de 25 de metri pentru a monta stâlpii de rezistenţă, care vor susţine viitorul planşeu. Este vorba de stâlpi care au fost deja montaţi în zona Hanului lui Manuc. A început montarea lor şi în zona Parcului Unirii.

Au trecut două luni de când au început lucrările, iar planşeul este acum decopertat în proporţie de 20%. În două luni vor începe lucrările şi în zona 3, zona fântânilor de la Unirii, acolo unde vor fi noi restricţii de circulaţie.

Informaţii noi vin şi din partea celor 30 de senzori care au fost montaţi în toată zona Unirii. Aceştia au arătat până acum că vibraţiile utilajelor mari afectează galeriile de metrou. Astfel, constructorul a schimbat tehnica de forare pentru a evita apariţia unor probleme la metrou.

Circulaţia va reveni la normal în centrul Bucureştiului în 2028

Sunt în continuare restricţii de circulaţie în zona Hanul lui Manuc, dar şi pe Splaiul Independenţei, însă Primăria Sectorului 4 transmite că Splaiul Independenţei ar putea fi deblocat până la începerea anului şcolar.

Lucrările sunt împărţite în patru etape: în zona Hanul lui Manuc, în Parcul Unirii, în zona fântânilor şi în porţiunea dinspre pasajul rutier Unirii. Etapa 4 va începe, spun cei de la Primăria Sectorului 4, peste un an.

Planşeul nou ar trebui să fie gata în anul 2027, însă haosul din zonă nu se va termina prea curând. Imediat după va începe şi consolidarea pasajului rutier iar circulaţia va reveni la normal în această zonă în 2028.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

