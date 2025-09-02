Video Haos pe DN6, după ce două TIR-uri s-au izbit chiar la intrare în Orşova. Traficul, blocat trei ore
Haos pe DN6, la intrarea în Orșova! Două autotrenuri s-au lovit chiar în zona gării, iar șoseaua s-a blocat complet pentru mai bine de trei ore.
Pompierii și ambulanța au ajuns de urgență, iar unul dintre șoferi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pericolul a fost uriaș: combustibilul scurs pe carosabil putea oricând exploda.
Din fericire, TIR-urile nu aveau încărcătură, însă eliberarea drumului a fost o adevărată luptă cu mastodonții.
Abia după ce au fost eliberate benzile, traficul a fost reluat, iar polițiștii au început cercetările.
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰