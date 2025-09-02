Haos pe DN6, la intrarea în Orșova! Două autotrenuri s-au lovit chiar în zona gării, iar șoseaua s-a blocat complet pentru mai bine de trei ore.

Pompierii și ambulanța au ajuns de urgență, iar unul dintre șoferi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pericolul a fost uriaș: combustibilul scurs pe carosabil putea oricând exploda.

Din fericire, TIR-urile nu aveau încărcătură, însă eliberarea drumului a fost o adevărată luptă cu mastodonții.

Abia după ce au fost eliberate benzile, traficul a fost reluat, iar polițiștii au început cercetările.

