Cluj-Napoca a fost catalogat drept cel mai sigur oraș din țară, dar, cu toate acestea, trei din patru femei spun că s-au simțit agresate în spațiul public în ultimul an, potrivit unui sondaj. O cifră îngrijorătoare care a împins organizațiile civice să ia măsuri. Așa a apărut harta siguranței care are scopul de a veni în ajutorul femeilor și a le face să se simtă mai protejate.

Studiul realizat de un grup de inițiativă civică a scos la iveală faptul că, în ultimul an, trei din patru femei din Cluj-Napoca au experimentat cel puțin o formă de agresiune în spațiul public. De la hărțuire verbală până la agresiune fizică. Și este vorba despre cel mai sigur oraș din România.

Care este considerat cel mai nesigur loc din Cluj

Pe baza răspunsurilor a peste o mie de femei din Cluj, a fost întocmită și o hartă a spațiilor sigure sau nesigure, atât în timpul zilei, cât și după lăsarea întunericului. Astfel, cel mai nesigur loc public din oraș este Piața Gării, acolo unde fluxul de persoane aflate în tranzit este extrem de mare. Tot acolo își duc veacul și multe persoane fără adăpost, dar și cerșetori.

Articolul continuă după reclamă

73% dintre femeile intervievate spun că este un loc de ocolit. Pe de altă parte, mai bine de jumătate dintre ele spun că Piața Unirii, mai exact kilometrul 0, este cel mai sigur loc din oraș. Dacă includem și locurile private, dar cu destinație publică, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, centrele comerciale sunt cele mai sigure locuri, spun femeile care au participat la studiu.

Doar jumătate dintre femei au încredere în Poliţie

De asemenea, conform raportului, doar jumătate dintre femei au încredere în poliție, fapt care le determină să-și găsească și să-și dezvolte singure strategii de protecție. Jumătate dintre ele poartă în geantă obiecte de autoapărare, cum ar fi spray cu piper, iar 84% aleg taxiul în locul transportului public.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰