Horea Uioreanu, fostul preşedinte al CJ Cluj, a murit la 59 de ani. Era internat într-un centru paliativ

Horea Uioreanu, fost președinte al Consiliului Județean Cluj și fost deputat în Parlamentul României, a murit la vârsta de 59 de ani. El se afla internat într-un cămin de îngrijire pentru vârstnici din Gilău, unde era îngrijit de mai multe luni. Mama sa i-a fost alături până în ultimele clipe, alegând să locuiască în același centru pentru a-l sprijini.

de Redactia Observator

la 16.10.2025 , 18:37
Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj și fost deputat în Parlamentul României, Horea Uioreanu, a murit într-un cămin pentru vârstnici. El se afla încă din luna august în centrul Caro din Gilău.

"Pe parcursul acestei perioade, personalul centrului i-a oferit întreaga asistență și îngrijire necesară, contribuind la ameliorarea suferințelor generate de afecțiunile de care domnia sa suferea", au declarat surse medicale pentru Mediafax.

Mama fostului deputat i-a fost permanent alături, alegând, la rândul său, să fie rezidentă în cadrul Centrului Caro, pentru a-l sprijini pe durata acestei etape din viață.

"Domnul Horea Uioreanu a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o familie devotată, care i-a fost aproape până în ultimele clipe, precum și amintirea unei vieți dedicate serviciului public", au mai menționat sursele.

