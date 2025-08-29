Profit sau educaţie? Hotelierii de pe litoral sunt supăraţi că vacanţa de vară se termină prea devreme şi nu mai au clienţi. Sunt siguri că, altfel, turiştii ar veni până la sfârşitul lui septembrie în staţiunile părăginite sau tip şantier.

Luca are 13 ani şi se pregăteşte deja psihologic pentru noul an şcolar. Plajele sunt pline de copii ca el, care visează la o vacanţă prelungită. "Aveam timp să ne pregătim să fim pregătiți pentru noul an școlar. Și stăteam și noi mai mult la mare", a declarat Luca. Asta reclamă şi hotelierii care în acest an îşi vor închide porţile mai devreme, după un sezon oricum dificil. Se plâng că Ministerul Educaţiei pune şi mai multe piedici turismului tocmai la început de septembrie când ar fi putut recupera pierderile.

Până pe 30 septembrie, prin programul "Litoralul pentru toţi", un sejur la mare este cu 60% mai ieftin

"S-a dovedit faptul că, în ultimii ani, temperaturile au fost ridicate până la finalul lui octombrie, așa că există toate argumentele să încercăm să extindem acest sezon estival până atunci. Ar fi benefic pentru toată lumea, și pentru economie", a declarat Iulian Tenie, manager hotel. "Turismul ar mai fi câștigat, cu siguranță, două weekenduri de 100%, pentru că septembrie vine cu temperaturi foarte ridicate", a declarat Iolanda Nanu, manager hotel. Operatorii din turism spun că debutul anului şcolar ar trebui adaptat la schimbările climatice. În alte ţări, autorităţile au găsit soluţii.

Articolul continuă după reclamă

"Uite, germanii au reușit. Fac vacanțele pe landuri ușor decalate, astfel încât să nu fie nici atât de multă aglomerație, dar să fie și activitate pe litoral", a declarat Adi Voican, vicepreşedinte ANAT. "De fapt, nu mai există toamnă. Toate activitățile astea ar trebui cumva decalate. E un recul serios în numărul de clienți, la fel cum e și faptul că școala se termină la sfârșitul lui iunie. Practic, asta ne contractă sezonul semnificativ. Nu mai avem decât două luni de sezon", a declarat Lucian Marcu, manager plajă. Pe lângă vremea perfectă, şi preţurile sunt mai mici. Până pe 30 septembrie, prin programul "Litoralul pentru toţi", un sejur la mare este cu 60% mai ieftin.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰