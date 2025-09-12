O femeie de 75 de ani a fost tâlhărită chiar în scara blocului, în timp ce se întorcea acasă de la piață. Individul s-a prefăcut că vrea să o ajute cu cumpărăturile, dar, când a ajuns în faţa apartamentului femeii, şi-a dat arama pe faţă. I-a smuls din urechi cerceii din aur şi s-a făcut nevăzut. Poliţiştii au împânzit zona, însă hoţul nu a fost găsit nici până acum.

Totul s-a întâmplat în timp ce femeia se întorcea de la piaţă. Aceasta împingea un cărucior plin cu produse şi se sprijinea în baston, ca să îi fie mai uşor. A ajuns în scara blocului unde locuieşte, iar, cum ușa era întredeschisă, hoţul a profitat de ocazie şi a intrat după ea. S-a oferit să o ajute cu bagajele până la etajul 1. Femeia de 75 de ani a acceptat.

Imediat ce au ajuns în faţa locuinţei femeii, falsul samaritean i-a smuls brusc cerceii masivi din aur direct din urechi, bijuterii ce i-au atras atenţia de la început. "După ce i-a lăsat căruciorul la uşă, când să se coboare, că ea abia se urcă pe scări, i-a smuls cerceii. Cercei mari, mai mari ca ai mei, cred că vreo 4 grame şi ceva", a declarat Ana Ovidenie, sora victimei.

Vecinii au ştiut ce se întâmplă decât atunci când femeia a strigat ajutor. Teama că li s-ar putea întâmpla şi lor s-a instalat imediat, mai ales printre locatarii vârstnici şi lipsiţi de apărare.

"S-au obişnuit să lase uşa asta deschisă, vecinii, să se aerisească în scară. Dacă ar intra fiecare cu cheia lui, că avem interfon, nu s-ar fi întâmplat", spne un vecin. Mai multe echipaje de poliţie şi pompieri au ajuns la locuinţa femeii. "Echipajul a acordat primul ajutor la faţa locului. Persoana în cauză prezenta leziuni la nivelul unei urechi şi a refuzat transportul la spital", a transmis Rebecca Popa, ISU Galaţi. Anchetatorii încearcă acum să refacă traseul femeii, de la piaţă până acasă, şi analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Totul, în speranța că îl vor identifica pe făptaş, care, deocamdată, este de negăsit.

