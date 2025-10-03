În zonele de munte, sunt probleme cu ninsorile. În munții Făgăraș, stratul de zăpadă măsoară chiar și 20 de cm. Temperaturile au coborât în unele regiuni şi sub pragul înghețului.

Peisaj de iarnă la început de octombrie pe Transalpina. Drumarii au fost nevoiţi ieri să închidă şoseaua în urma ninsorilor abundente şi a viscolului, iar un şofer a rămas blocat în spatele parapeţilor.

După câteva zeci de minute, bărbatul a fost salvat de un utilaj.

Alţii, chiar dacă ştiau că şoseaua este închisă, au urcat special pentru prima zăpadă din sezonul rece.

Iarna pare că nu mai are răbdare să aştepte nici în judeţul Vâlcea. La Obârşia Lotrului, a nins fără încetare, iar autorităţile au lucrat neîncetat să deszăpezească drumurile. Misiune care nu a fost deloc uşoară din cauza vântului care sufla cu putere.

Şi peste Banatul Montan a căzut prima zăpadă. Iar ca în fiecare an, Muntele Semenic a fost primul care a fost "îmbrăcat" în haine de iarnă.

La Sinaia şi la Poiana Braşov, ninsoarea de octombrie le-a dat speranţe schiorilor, în timp ce turiştii din Bucovina deja fac repetiţii pentru sărbătorile de iarnă, în decor alb, după ninsorile din ultimele zile.

Cei care vor să se aventureze pe munte trebuie să fie bine echipaţi.

Sudul ţării este plin de avertizări meteo - de la ninsori abundente, până la ploi care vor aduce peste 100 de litri de apă pe metru pătrat în Dolj şi Olt. Localnicii au fost sfătuiţi să nu iasă din case, iar în zonă au fost trimise mai multe echipaje de pompieri din judeţele apropiate, gata să intervină în caz de nevoie.

La Piteşti, în cea mai friguroasă zi de până acum, căldura din centrale a adus bucurie în apartamentele din oraş.

În judeţul Olt, codul roşu a ţinut autorităţile în alertă întreaga noapte, iar mai multe echipaje din judeţele Sibiu şi Braşov au venit în sprijinul lor pregătite să le ofere ajutor în caz de nevoie.

Vremea va rămâne mai rece decât ar fi normal până la mijlocul săptămânii viitoare.

