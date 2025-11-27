CSM a dat aviz negativ pe pensiile magistraților. Toți judecătorii și procurorii din CSM au votat împotrivă

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ pentru proiectul de lege privind pensiile magistraţilor. Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, s-a abţinut la votul din CSM. În rest, toţi judecătorii şi procurorii din CSM au votat împotrivă, în frunte cu şefa ÎCCJ, Lia Savonea, potrivit surselor Observator.

Consiliul Superior al Magistraturii a dat, joi, aviz negativ pe proiectul pensiilor speciale ale magistraţilor. Avizul este consultativ, iar Guvernul îşi poate asuma răspunderea pentru adoptarea actului normativ. "Astăzi, 27 noiembrie 2025, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Hotărârea Plenului CSM, care cuprinde motivele ce au stat la baza adoptării avizului negativ emis, va fi motivată şi transmisă în cursul zilei de 28 noiembrie 2025 către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale", a transmis CSM.

Ce urmează pentru proiectul privind pensiile magistraților

Ședința de Guvern pentru proiectul privind pensiile magistraților este programată vineri, în jurul prânzului, după ce vor fi primite avizele de la CSM și Consiliul Legislativ, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu

După aceasta, proiectul va fi trimis în Parlament, unde se va stabili un termen pentru amendamente. Ulterior, Guvernul va organiza o nouă şedinţă pentru a adopta forma finală. Cel mai probabil, potrivit surselor Observator, Guvernul își va asuma răspunderea pe reforma pensiilor speciale ale magistraților abia săptămâna viitoare.

România va depăși termenul limită pentru următoarea tranșă din PNRR

În aceste condiţii, România va depăși termenul limită pentru următoarea tranșă din PNRR. Amintim că reforma pensiilor speciale, inclusiv cea a magistraților, reprezintă un jalon esențial pe care România trebuia să îl îndeplinească până pe 28 noiembrie pentru a putea încasa următoarea tranșă de fonduri europene. În prezent, există un risc major ca țara noastră să piardă cele 231 de milioane de euro din PNRR.

Explicaţiile ministrului Justiţiei, Radu Marinescu

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, după avizul negativ dat de către CSM pe proiectul privind pensiile de serviciu, că este nevoie ca atunci când se reformează statutul oricărei categorii profesionale să fie întrebată şi aceasta. El a apreciat că este "corect" ca magistraţii să îşi exprime în deplină libertate punctul lor de vedere şi că este corect "să se ţină cont de acest aviz", în contextul în care toată lumea cunoştea "opinia magistraturii" despre această reformă a pensiilor speciale.

Marinescu a mai spus că proiectul va merge "mai departe pe traiectorie". "Am susţinut şi voi susţine că este nevoie întotdeauna de dialog între puterile statului. Este nevoie ca atunci când reformăm până la urmă statutul oricărei categorii profesionale să o întrebăm şi pe aceea. Am apreciat că este corect astăzi ca magistraţii să îşi exprime în deplină libertate punctul lor de vedere, apreciez că este corect să ţinem cont de acest aviz. Cunoşteam opinia magistraturii, cum o cunoaşte şi opinia publică, o cunoaşteţi cu toţii, pentru că a fost menţionată public de către CSM, că nu sunt de acord cu acest proiect, deci se cunoaşte această opinie, s-a avut în vedere şi această opinie, mai departe proiectul va merge pe traiectoria pe care am amintit-o", a declarat Marinescu, citat de news.ro.

Întrebat dacă se poate spune că la acest moment puterea executivă şi cea judecătorească se află în conflict, Radu Marinescu a răspuns: "Nu, sub nicio formă. Dimpotrivă, consider că prin exprimarea acestui aviz fiecare dintre puterile din stat a acţionat cu bună credinţă şi într-o formă de respect instituţional".

Marinescu a argumentat că CSM a făcut toate demersurile necesare şi a consultat "cu promptitudine" magistraţii din ţară. "Iată că, înţelegând şi faptul că există această preconizată evaluare de către Comisia Europeană foarte curând, a emis un aviz", a subliniat ministrul Justiţiei, adăugând că într-un stat de drept existenţa unor "discordanţe de opinie" este "normală".

Potrivit ministrului Justiţiei, este normal să existe "şi opinii negative faţă de un proiect", dar pot să existe şi opinii pozitive. Întrebat dacă, în actuala situaţie, magistraţii vor face din nou proteste, Radu Marinescu a spus că "nădăjduieşte" să nu mai existe "o astfel de situaţie" care, în opinia sa, are "un impact foarte negativ asupra cetăţeanului".

"Eu sper să intrăm într-o logică de normalitate, eu sper ca activitatea din justiţie să se desfăşoare de acum înainte cu preocupare pentru celeritate, pentru dezlegarea problemelor cu care cetăţeanul vine în faţa justiţiei şi sper, de asemenea, ca în continuare între puterile statului să existe o cooperare loială, o cooperare corectă şi o cooperare constructivă", a afirmat Marinescu. Ministrul Justiţiei a punctat că magistratura este "o profesie deosebit de importantă în statul de drept", care "trebuie să fie respectată".

"Magistratura reprezintă una dintre puterile din stat în activitatea judiciară pe care o desfăşoară, are şi o responsabilitate egală cu statutul important pe care îl are în stat şi încerc să privesc în perspectivă către o cooperare corectă şi loială cu magistratura", a mai spus Marinescu.

