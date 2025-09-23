Sunt mai mult decât simple ambalaje. Dozele transparente pentru sucuri sau cafea au devenit un adevărat fenomen şi iau ochii clienţilor. Tot mai mulți producători arată conţinutul care era până acum ascuns în cutii, iar cumpărătorii par să aprecieze sinceritatea.

Clienţii vor să știe ce cumpără înainte să deschidă ambalajul. Văzut direct prin ambalaj, produsul devine mai atractiv.

"Îmi place foarte mult ideea. Mi se pare foarte trendy, e foarte nou şi foarte fresh". "Mi se pare ceva foarte ingenios, foarte atractiv, pe mine mă atrage mult mai mult, este vorba de estetic". "Am mai văzut doar în străinătate, în State, dar în România prea puţin", spun clienţii.

Luiza se mândreşte - cafeneaua ei din centrul Bucureştiului a fost printre primele din ţară care au importat trendul din Occident.

Startul unui nou trend

"Înainte să deschid cafeneaua trebuia să gândesc un plan destul de detaliat în care să aduc ceva nou şi inedit. Era ceva ce am văzut în afară, am adus foarte greu în ţară la momentul respectiv aceste doze, sunt super fun şi super practice", a declarat Luiza, antreprenor.

Dozele au invadat internetul, fie că e cafea, fie că e matcha. Ce este practic la aceste doze, e că dacă nu vrei să o bei aici, poţi sa o iei la pachet. … dar regula nescrisă e simplă: dacă n-ai pus poza pe Instagram, ai băut-o degeaba.

Brandurile care au adoptat această strategie sunt percepute drept inovatoare.

"Asta cu dozele este o chestie care prinde foarte bine din punct de vedere marketing. În sine ceea ce prinde foarte mult este chestia asta ca ai doza, arata mult mai bine estetic, adica uita te si tu ce bine arată", a declarat Daniel, antreprenor.

Ecologiştii nu sunt, însă, deloc încântaţi. Dozele de plastic înlocuiesc tradiţionalele pahare din carton biodegradabil şi nu sunt refolosite.

