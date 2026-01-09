Revine ideea achiziţionării unui avion prezidenţial, după ce Nicuşor Dan a fost blocat de viscol la Paris. Ministerul Finanţelor va analiza posibilitatea cumpării unei aeronave, iar ministrul Apării a explicat că avionul militar pe care îl foloseşte acum preşedintele României este inferior chiar şi celor de linie.

Între timp, în spaţiul online au apărut mai multe critici cu privire la gestul făcut de Elveţia pentru Nicuşor Dan, iar acesta a postat pe pagina sa de socializare înregistrarea audio a discuţiei dintre pilotul aeronavei Spartan şi controlorul de trafic din Zürich.

Ministrul Apărării susţine că avionul Spartan nu a putut să plece de la Paris marţi seara, cum era programat, din cauza ceţii de la Bucureşti.

"Dacă plafonul de nori este mai jos de 60 de metri, iar dacă vizibilitatea este la sub 600 de metri, acest aparat de zbor nu poate ateriza", a explicat Radu Miruţă, ministrul Apărării.

A doua zi, ninsorile abundente au întârziat plecarea. Avionul militar poate decola în condiţii grele, dar nu pe zăpada afânată care ajungea la 10 centimetri pe pista aeroportului Paris – Le Bourget.

"Avionul nu are absolut nicio problemă, însă ninsorile cu nevoia de degivrare, cu capacitatea aeroportului de a degivra şi de a elibera pista de zăpadă, nu au permis rulajul pe pistă", a explicat ministrul Apărării.

În ciuda acestor probleme, ministrul Apărării spune că Spartan rămâne cea mai ieftină soluţie pentru deplasările oficiale.

Drumul lui Nicuşor Dan la Paris cu avionul militar a costat Administraţia Prezidenţială de şase ori mai puţin decât zborul lui Klaus Iohannis. Aventurile preşedintelui pe aeroportul înzăpezit readuce în discuţie ideea unei aeronave oficiale, care ar costa peste 60 de milioane de euro.

Următoarea deplasare a lui Nicuşor Dan va fi luna viitoare în Belgia, la reuniunea Consiliului European.

"Eu, ca ministru al Apărării, ca vicepremier consider că este de bun simţ, nu exagerat, ca România să aibă o aeronavă pentru transportul Administraţiei Prezidenţiale", a explicat Radu Miruţă.

Deşi susţine că nu este momentul să cumpere un avion prezidenţial, Nicuşor Dan este nemulţumit de drumurile cu Spartan.

"Una, că avionul acesta face mult mai mult decât un avion normal şi doi că nu avem comunicaţii înăuntru. Suntem izolaţi", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Totuşi, preşedintele a avut parte de o surpriză plăcută, când s-a întors în cele din urmă în ţară. Deasupra Elveţiei a fost escortat de două avioane F-18. A fost un gest de recunoştinţă al guvernului elveţian, în semn de recunoştinţă pentru ajutorul oferit de România victimelor din incendiul de la Crans-Montana.

"Către zborul Romanian Air Force 107. Pentru informare, mai târziu veţi fi interceptaţi de către Forţele Aeriene Elveţiene pentru a vă mulţumi pentru eforturile voastre în situaţia din Crans-Montana", se aude pe înregistrarea publicată de preşedintele României.

Nicuşor Dan a postat înregistrarea audio după ce în presă au apărut informaţii conform cărora nu a fost vorba despre un gest special de mulţumire, ci doar un tur obişnuit de supraveghere.

Păţania din Paris a preşedintelui a umplut internetul de ironii.

În cel mai vizionat clip, generat de inteligenţa artificială, Nicuşor Dan întoarce carnea pe grătar, la aeroport, alături de preşedintele Franţei.

În alte postări virale, şeful Statului curăţă cu lopata pista înzăpezită sau umflă cu pompa roţile aeronavei militare. După aventura de la Paris, preşedintele a devenit şi personaj de film. "Blocat în Paris" sau "Spartanul din Paris" sunt doar câteva dintre titlurile inventate de internauţi.

