Un accident rutier soldat cu pagube materiale a avut loc vineri în municipiul Cluj-Napoca. Un şofer băut a pierdut controlul volanului şi a lovit o ţeavă gaze.

Potrivit informațiilor transmise de Poliție, un bărbat în vârstă de 53 de ani ar fi pierdut controlul direcției într-un sens giratoriu. Vehiculul a lovit o bordură, apoi a fost proiectat într-o țeavă de gaz și într-un panou de electricitate.

În autoturism se afla și o femeie, însă, din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰