Video Imagini cu momentul în care un şofer din Cluj loveşte o ţeavă de gaze. Bărbatul era băut

Un accident rutier soldat cu pagube materiale a avut loc vineri în municipiul Cluj-Napoca. Un şofer băut a pierdut controlul volanului şi a lovit o ţeavă gaze.

de Redactia Observator

la 19.10.2025 , 17:06

Potrivit informațiilor transmise de Poliție, un bărbat în vârstă de 53 de ani ar fi pierdut controlul direcției într-un sens giratoriu. Vehiculul a lovit o bordură, apoi a fost proiectat într-o țeavă de gaz și într-un panou de electricitate.

În autoturism se afla și o femeie, însă, din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

