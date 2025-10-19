Video Imagini cu momentul în care un şofer din Cluj loveşte o ţeavă de gaze. Bărbatul era băut
Un accident rutier soldat cu pagube materiale a avut loc vineri în municipiul Cluj-Napoca. Un şofer băut a pierdut controlul volanului şi a lovit o ţeavă gaze.
Potrivit informațiilor transmise de Poliție, un bărbat în vârstă de 53 de ani ar fi pierdut controlul direcției într-un sens giratoriu. Vehiculul a lovit o bordură, apoi a fost proiectat într-o țeavă de gaz și într-un panou de electricitate.
În autoturism se afla și o femeie, însă, din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.
Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.
