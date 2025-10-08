La vecinii bulgari furtuna din weekend a creat un fenomen uluitor. În stațiunea Elenite, măturată de viitură, s-a format peste noapte un râu fix în zona hotelurilor ridicate ilegal.

"Bun găsit din stațiunea bulgărească Elenite, unde vedem imagini pe care nu credeam vreodată că o să le văd pe viu. În mijlocul stațiunii, prin parcare, printre hoteluri și pensiuni, a apărut peste noapte un râu și s-a format și o cascadă extrem de spectaculoasă. Aici, ani de zile, acum 20-30 de ani în urmă, a fost, într-adevăr, un râu care a secat. Sau, în momentul în care avea debitul mic, cei care erau în conducere atunci au deviat traseul respectiv. Și au început să construiască. Vedeți, în jurul meu, în stânga, în dreapta, sunt pensiuni, sunt hoteluri foarte frumoase lângă mare, doar că ei n-au ținut cont de natură. Și natura s-a răzbunat.", a transmis Cristi Popovici, reporter Observator.

În urmă cu câteva zile, când a fost viitura mare în Bulgaria, în weekend, s-au adunat apele de pe versanții din jur,numai dealuri sunt în jur, și s-au adunat pe cursul vechi al râului, unde, între timp, au apărut construcții mari, hoteluri frumoase. Apa n-a ținut cont și a năvălit cu o putere nimicitoare, a distrus totul în cale. Sunt imagini apocaliptice: sunt magazine puse la pământ, mașini luate ca și cum ar fi fost de jucărie.

Este un dezastru provocat de mâna omului, în primul rând, și apoi de natură. O natură care n-a ținut cont de faptul că aici s-a construit în neștire și care ar trebui să fie un semnal de alarmă și pentru România. Pentru că și noi avem problemele acestea. Le-am avut și la Galați, le-am văzut, le-au acuzat oamenii și la Broșteni, unde și noi am avut morții noștri.

Articolul continuă după reclamă

Și iată că incompetența și corupția ucid. Nu țin cont de țară. Au ucis în Bulgaria, patru oameni au murit, dar au ucis și în România. Ținem bine minte ce s-a întâmplat la Broșteni și la Galați anul trecut, când au fost multe, multe victime.

Și tot din cauza unor greșeli de proiectare și a faptului că nu s-a ținut cont de avize de mediu, de avize de construcție, s-au ridicat blocuri, case, pensiuni în neștire. Natura s-a răzbunat, iar bulgarii suportă acum consecințele.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

