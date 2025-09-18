Mai sunt câteva clipe până când vor bate clopotele la Catedrala Mântuirii Neamului. Peste o lună, sute de mii de credincioşi sunt aşteptaţi să se închine în altarul celui mai spectaculos monument bisericesc din ţara noastră. Patriarhia Română anunţă că, după sfinţire, biserica va fi deschisă pentru toată lumea. Acum, pe şantier se fac ultimele pregătiri. Picturile şi tehnica din mozaic sunt absolut impresionante.

O catedrală pentru ţară - e numele ce-l poartă din anul 2010, când a fost obţinută autorizaţia de construcţie a lăcaşului de cult - Catedrala Mântuirii Neamului. La 15 ani distanţă, sute de mii de credincioşi vor fi martori la sfinţirea celui mai mare monument bisericesc din România. Se întâmplă la 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie.

"Fiecare popor ortodox are o astfel de catedrală emblematică iar acum și poporul român va avea o astfel de clădire etalon. Vom avea prezența patriarhului ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, de asemenea vom avea toți membrii Sfântului Sinod al BOR, va fi un sobor impresionant de preoți și diaconi. Participarea credincioșilor va fi una impresionantă", a declarat Adrian Agachi, purtător de cuvânt la Patriarhia Română.

126 de metri lungime, 127 de metri inălţime de la cota zero şi 67 de metri lăţimea de la abside. Crucea de pe turla cea mare are 7 metri şi cântăreşte 7 tone. Pe şantier, mobilizarea este una uriaşă pentru ziua cea mare - 26 octombrie 2025.

Articolul continuă după reclamă

"2800 de invitaţi vor participa la slujba din interior, iar aici pe esplanadă vor fi prezenţi peste 8 mii de oameni. Catedrala însă va rămâne deschisă pentru toata lumea care vrea sa îi calce pragul. Credincioşii vor putea intra în altar şi se vor putea închina la moaştele Sfântului Andrei, din baldachinul sfinţilor", a transmis Mădălina Iacob, reporter Observator.

Patriarhul României a dat binecuvântarea pentru ca evenimentul să ţină câte zile este nevoie, astfel încât toţi credincioşii să poată vizita construcţia spectaculoasă.

Interiorul și curtea Catedralei, în pregătiri pentru întâlnirea cu zeci de mii de pelerini

"Lucrăm pe toate fronturile cu foarte multi oameni si in interiorul catedralei si in exterior. Mai avem de facut o lucrare destul de mare, de placare cu piatra a soclului catedralei, de jur-împrejur, avem de placat pavajul piaţetei circulabile din jurul catedralei care o să fie străbătută cu ocazia sfinţirii, atât de părintele patriarh, cât şi de poporul care o să înconjoare catedrala. Noi ne-am propus ca lucrările de şantier să le finalizăm până pe 4 octombrie, urmând ca din 6 octombrie să facem pregătirile pentru slujbă, serviciul divin, icoane, feţe de masă etc", a spus Nicolae Crângaşu, consilier patriarhal, coordonator monumente bisericeşti al Patriarhiei Române.

La interior, muncitorii se ocupă cu demontarea schelei din turla mare, pronaos şi cor. Iar artiştii fac ultimele retuşuri la picturi. Catedrala Mântuirii Neamului are cel mai mare iconostas din lume, premiat de Academia Recordurilor Mondiale. 45 de icoane realizate în stil bizantin îţi taie răsuflarea. În atelier, peste 200 de specialişti lucrează neîncetat la cea mai mare tehnică din mozaic.

Pentru ca totul să fie impecabil, iar concentrarea maximă, aici se aude doar sunetul cleştelui care taie bucăţele de mozaic. Sfinţii canonizaţi în acest an sunt şi ei în lucru.

De aici, cutiile sunt transportate direct pe şantier, iar fiecare piesă este numerotată pentru a fi asamblată corect pe pereţii Catedralei Naţionale. Ultimele estimări arată că până acum s-au cheltuit 270 de milioane de euro pentru lucrări, dar donaţiile sunt aşteptate în continuare, pentru că munca nu se opreşte nici flexibil, iar din luna decembrie, lucrările vor fi reluate.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰