Seară de vis în Capitală. Mii de oameni au umplut Piața Constituției pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale anului. iMapp Bucharest - Winners League a adus pe scenă artiști din întreaga lume, proiecții grandioase pe Palatul Parlamentului și un moment emoționant: maestrul Gheorghe Zamfir a urcat pe scenă alături de un DJ belgian.

Artişti din 7 ţări, toţi câştigători ai unor titluri de renume, au transformat fațada clădirii Parlamentului într-un ecran uriaş. Proiecțiile lor spectaculoase au uimit prin creativitate. Bătălia cea mare s-a dat pentru titlul de cea mai bună creație a serii.

"Veneau toate imaginile şi se potriveau la fix pe fiecare coloană, fiecare geam, tot", spune entuziasmat un spectator.

Premiul juriului a mers către echipa din Bulgaria, iar vocea publicului, exprimată în mii de voturi, a ales echipa venită din Belgia.

"Este un câştig faptul că suntem aici. Este o competiţie foarte grea, foarte mulţi artişti buni, este chiar uimitor", au spus membrii Elektrick.me, echipa câştigătoare.

Un moment special a fost dedicat încheierii Festivalului George Enescu

"Interesantă proiecţia românească, care este pusă în valoare de tradiţie, prin motivele care au fost expuse pe faţadă", a precizat un spectator.

Un duet special a spart granița dintre clasic și contemporan, dovedind că muzica adevărată nu ţine cont de bariere.

"În spatele meu, scena vibrează sub o colaborare cum rară, chiar și pe marile scene ale lumii: Gheorghe Zamfir, legenda naiului românesc, cântă alături de unul dintre cei mai apreciați Dj internaționali", a transmis reporterul Observator Alexia Bucur.

Atmosfera vibrantă, energia mulțimii și magia evenimentelor pregătite continuă şi duminică.

