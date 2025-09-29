Accident grav pe Drumul Naţional 22, în judeţul Constanţa. Mai multe persoane au ajuns la spital după un impact frontal între două autoturisme.

Ciocnirea a fost una extrem de puternică, iar mai multe persoane au fost rănite. Traficul în zonă a fost restricţionat zeci de minute.

"Sosiţi la faţa locului colegii au găsit nouă victime implicate în accidentul rutier, toate cele nouă fiind conştiente, cooperante. După evaluarea medicală de la faţa locului toate persoanele au fost transportate la Spitalul Judeţean Constanţa pentru investigaţii medicale amănunţite, fiind vorba despre şase adulţi şi trei minori", spune Anamaria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi încearcă să stabilească cum s-a produs accidentul.

