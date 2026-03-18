Impact devastator în Techirghiol. Un bărbat a murit după ce s-a izbit cu maşina de un TIR încărcat cu cereale

Accident cumplit, ieri, la ieşirea din Techirghiol. Un şofer de 69 de ani şi-a pierdut viaţa după ce a pierdut controlul volanului şi s-a lovit de un TIR încărcat cu cereale.

Impactul a fost atât de violent încât bărbatul a rămas încarcerat.

În momentul în care salvatorii au ajuns la faţa locului acesta era inconştient şi nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Acum poliţiştii au deschis un dosar penal.

