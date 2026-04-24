I-a apărut craterul în drum. Un şofer a evitat în ultima clipă o tragedie, în Techirghiol. Un pod vechi de 70 de ani, care face legătura către centrul de tratament balnear, a cedat. Grav e că autorităţile locale ştiau de aproape doi ani că podul are probleme, însă au tot amânat reparațiile. Momentul în care şoseaua se surpă a fost filmat de o cameră de supraveghere.

În imaginile filmate de o cameră de supraveghere, se vede cum duba evită în ultima clipă

craterul de 50 de metri pătraţi, format în asfalt din senin. Vehiculul intră în balans, trece milimetric pe lângă zona care se surpă, dar şoferul reuşeşte să se redreseze. Drumul este unul intens circulat. Principalul bulevard din Techirghiol care duce către mănăstire şi către sanatoriu s-a surpat pe toată lăţimea lui. Vorbim despre o zonă de 50 de mp. Acum, aici s-a format o groapă care ar fi putu înghiţi chiar şi două maşini.

Autorităţile ştiau că podul, vechi de câteva decenii, începuse să se sfărâme

Problema nu a apărut însă peste noapte. Autorităţile ştiau că podul, vechi de câteva decenii, începuse să se sfărâme încă de acum doi ani. L-au lăsat însă să se degradeze în continuare. "La vremea respectivă, neavând resursele financiare să vedem ce măsuri vom lua în perioada următoare. Timp de doi ani de zile nu s-a întâmplat nimic, dar acum două luni de zile, podul a dat semne că cedează. În acel moment am făcut o contraexpertiză tehnică şi prin aceasta s-au luat măsuri de restricţionare a traficului de gabarit şi pe o singură bandă", a declarat Iulian Soceanu, primar Techirghiol.

Se va construi un nou pod după o expertiză tehnică. Din acel moment, oamenii din Techirghiol vor avea de aşteptat aproape jumătate de an până când să circule din nou pe bulevardul principal din oraş. Trei milioane de lei ar urma să coste lucrările. "Oamenii vor ajunge la sanatoriu pe alte rute alternative, deja am dat în lucru indicatoarele de ocolire şi drumul care va fi către sanatoriu balnear, mănăstire şi primărie, pentru că acestea sunt obiectivele cele mai importante", a declarat Iulian Soceanu, primar Techirghiol.

"O patrulă de la poliţia locală va fi în permanenţă aici, pentru a supraveghea fluidizarea traficului în zonă, şi pe timp de zi, şi pe timp de noapte", a declarat Andrei Geampalia, Poliţia Local Techirghiol. Nu e prima dată când şoferii trec pe lângă moarte, pe litoral. În urmă cu un an şi jumătate, un crater uriaş a apărut pe şoseaua care leagă Năvodari de localitatea Lumina. Oamenii s-au prăbuşit din senin într un crater de doi metri adâncime. De vină atunci au fost câţiva muncitori care au spart conducta de canalizare.

