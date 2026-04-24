Neatenţia la volan, la pachet cu infrastructura, pot ucide. Sunt însă situaţii când, cu tot cu precauţie, şoselele noastre au capcane care pot fi fatele. La Techirghiol, un pod vechi de aproape un secol, de pe bulevardul principal, s-a surpat din senin, la câteva secunde după ce a fost travesat de o maşină. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie în zonă în acel moment. Mai grav este că autorităţile se aşteptau să cedeze, dar singurele măsuri luate au fost să închidă o bandă şi să restricţioneze accesul maşinilor de mare tonaj.

Principalul bulevard din Techirghiol, care duce către mănăstire şi sanatoriu, s-a surpat pe toată lăţimea lui. Vorbim despre o zonă de 50 de metri pătraţi. Acum, aici s-a format o groapă care ar fi putut înghiţi chiar şi două maşini. "Când s-a făcut podul ăsta, eu am 86 de ani, cu căruţele se circula! De aia nu s-a pus armătură de ajuns la vremea aia. Dar acum trec maşini, care de tonaj trec de 30-50 de tone", spune un bărbat.

"Cred că sunt 100 de ani de când e podul ăsta aici, de când e făcut. Probabil a stat şi apa dedesubt, nu a avut scurgere", spune un alt bărbat. "Noi ştim de mult de problema asta, acum 2 ani am efectuat o expertiză tehnică. La vremea respectivă, neavând resursele financiare, am zis să vedem ce măsuri vom lua în perioada următoare. S-au luat măsuri de restricţionare a traficului de gabarit şi pe o singură bandă, iar astazi, la 2 săptămani după ce am luat aceste restrictii, podul a cedat", a declarat Iulian Constantin Soceanu, primar Techirghiol.

