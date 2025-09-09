Tragedie pe o șosea din Timiş, unde un bărbat şi-a pierdut viaţa într-un accident cu un autobuz. În momentul impactului, 15 pasageri se aflau în mijlocul de transport în comun. Din fericire, toţi au scăpat numai cu o sperietură groaznică. Medicii care au ajuns la locul incidentului au încercat minute în şir să îl salveze pe şoferul autoturismului, însă în zadar. Polițiştii au deschis o anchetă pentru a pune cap la cap toate informaţiile care au dus la accidentul teribil.

Un bărbat a murit luni după-amiază într-un accident rutier în localitatea Biled, județul Timiș. Autoturismul pe care îl conducea s-a ciocnit cu un autobuz în care erau 15 persoane.

În autobuz se aflau 15 persoane, care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Șoferul autoturismului a fost găsit fără suflare în vehicul și a fost declarat decedat de medicul sosit la locul accidentului.

Articolul continuă după reclamă

La locul accidentului au intervenit de urgență 6 pompieri cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰