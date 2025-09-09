Antena Meniu Search
Tragedie pe o șosea din Timiş, unde un bărbat şi-a pierdut viaţa într-un accident cu un autobuz. În momentul impactului, 15 pasageri se aflau în mijlocul de transport în comun. Din fericire, toţi au scăpat numai cu o sperietură groaznică. Medicii care au ajuns la locul incidentului au încercat minute în şir să îl salveze pe şoferul autoturismului, însă în zadar. Polițiştii au deschis o anchetă pentru a pune cap la cap toate informaţiile care au dus la accidentul teribil.

la 09.09.2025 , 08:52

Un bărbat a murit luni după-amiază într-un accident rutier în localitatea Biled, județul Timiș. Autoturismul pe care îl conducea s-a ciocnit cu un autobuz în care erau 15 persoane.

În autobuz se aflau 15 persoane, care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Șoferul autoturismului a fost găsit fără suflare în vehicul și a fost declarat decedat de medicul sosit la locul accidentului.

La locul accidentului au intervenit de urgență 6 pompieri cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD.

accident timis autobuz
