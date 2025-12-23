Impozite mai mari pe urâțenie. La Brașov, proprietarii clădirilor vechi, care nu se ocupă de reabilitarea fațadelor, vor fi obligați să plătească taxe chiar și de cinci ori mai mari. 143 de edificii sunt pe lista neagră. Deși renovarea lor ar putea schimba în bine imaginea orașului, pentru localnici, orice majorare în vremuri de austeritate e un stres pe care nu-l mai pot duce.

Impozite chiar şi de 5 ori mai mari pentru clădirile în paragină, la Braşov. 143 de edificii, pe lista neagră

Clădirile în paragină se găsesc în tot centrul istoric al municipiului Brașov. La doi pași de Biserica Neagră sau de Piața Sfatului, fațadele degradate strică imaginea unei destinații turistice de top.

"Tencuieli roase de vreme care pur și simplu cad pe trotuar, pericole de prăbușire a unor elemente de construcție din zona de sub acoperiș, ferestre degradate sau pur și simplu lipsă, asta este imaginea care îi întâmpină pe turiști la unele clădiri din centrul istoric al Brașovului. Țineți cont de faptul că suntem la mică distanță de târgul de Crăciun din Piața Sfatului" a relatat reporterul Observator Claudiu Login.

"Strică imaginea, normal, dar sper că le face. [...] Uitați în ce hal arată, arată urât" a punctat un localnic.

Ce presupune reabilitarea imobilelor vizate

Tatiana Tudorache este proprietarul unui imobil din centrul istoric al Brașovului. A făcut reabilitarea clădirii, însă cu mulți bani și cu mult timp pierdut.

"Pentru mine a fost foarte greu. Doi ani de zile am pierdut numai ca să găsesc o firmă care să facă geamuri de lemn ca să mențină aspectul original. [...] Din cauza costurilor foarte mari și a faptului că am înțeles că este destul de greu să primești autorizație de la primărie, e o procedură care durează foarte mult [...] și din cauza faptului că trebuie să menții aspectul original și sunt ferestre din lemn, iar ca să refaci toată fațada cu ferestre din lemn sunt niște costuri exorbitante" a explicat proprietara Tatiana Tudorache.

"Probabil că oamenii sunt un pic mai necăjiți și nu au bani, din moment ce nu au bani să-și renoveze locuințele, cu atât mai greu o să le fie să plătească impozite mai mari"

Ce impozite vor plăti proprietarii celor 143 de imobile de pe listă

143 de imobile din municipiul Brașov sunt pe lista supraimpozitelor, în 2026. Iar măririle sunt între 100 și 500 la sută.

"Am fost nevoiți să închidem strada Sforii care este un simbol pentru ceea ce înseamnă turismul la Brașov [...] pentru că un proprietar nu și-a îngrijit clădirea și au început să cadă bucăți din cornișă și reprezenta un risc pentru cei care circulau pe acolo" a explicat purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea.

Șapte din cele 143 de clădiri de pe lista rușinii sunt încadrate de Primăria Brașov la pragul maxim de supraimpozitare.

