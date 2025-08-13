Benzile unice, dedicate transportului public din Bucureşti, se extind cu încă aproape 11 kilometri. În plus, un proiect pilot prevede montarea de camere video pe autobuze, atât frontal, cât și în spate, pentru a surprinde și sancționa șoferii care blochează sau circulă pe aceste trasee.

Autobuzele vor avea bandă dedicată pe încă 6 trasee, printre care Bd. Iuliu Maniu, Calea Crângași, Șos. Cotroceni şi Bd. Regele Mihai. În Drumul Taberei, de exemplu, linia specială va avea o lungime de 7 kilometri.

Şi Bulevardul Lascăr Catargiu, porţiunea de drum dintre Piaţa Victoriei şi Piaţa Romană se va transforma în bandă unică pentru STB. Deci, una dintre aceste trei benzi de circulaţie va fi exclusiv pentru autobuz, deşi vorbim despre una dintre cele mai aglomerate artere ale Capitalei.

"Benzile de circulaţie pentru transportul în comun sunt avizate de Comisia de Circulaţie. Acolo sunt experţi din toate domeniile, inclusiv Brigada Rutieră. Ei vin, măsoară traficul în prealabil şi propun anumite trasee pentru a fluidiza traficul", spune Stelian Bujduveanu, primar Interimar al Capitalei .

Măsura are ca scop prioritizarea transportului public, care se va face într-un timp mai scurt. Şoferii STB spun însă că de multe ori circulă şi alte maşini pe culoarele dedicate.

"E o idee bună, dar deocamdată trebuie să educe puţin lumea, să nu le mai ocupe".

"Pot să facă câte vor! Dacă nu se face nimic şi circulă.. e degeaba! Poliţia ar trebui să stea undeva la capătul benzii să vadă că maşinile circulă", spun şoferii.

"În primele 6 luni ale acestui an, au aplicat aproximativ 1400 de sancţiuni pentru astfel de abateri. Cele mai aspre sancţiuni pot fi cuprinse între 1215 lei şi 1620 de lei", spune Andra Arsintescu, PDC Brigada Rutieră.

Primăria Capitalei caută şi ea soluţii pentru aceste situaţii

"Gândiţi-vă că poliţia locală nu poate să stea să păzească o bandă. Este un proiect, ca STB să îşi doteze toată flota cu camere de filmat. în faţă şi în spate, care la rândul lor, să fie incluse în sistemul management de trafic să poată comunica amenzi pentru toată lumea care intră şi încalcă legislaţia", spune Stelian Bujduveanu, Primar Interimar al Capitalei .

Noile benzi vor fi gata în următoarele săptămâni.

