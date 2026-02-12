MApN a anunţat de unde provin resturile de dronă găsite pe o plajă din Mamaia

Ministerul Apărării Naţionale face precizări despre fragmentele de dronă care au fost găsite pe o plajă din Mamaia. Acestea ar proveni de la "o ţintă aeriană de unică folosinţă" după un exerciţiu militar.

MApN anunţă de unde provin resturile de dronă găsite pe o plajă din Mamaia

"În seara de luni, 9 februarie, Ministerul Apărării Naţionale a fost anunţat despre faptul că pe plaja din zona Hotelului Victoria, staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa, a fost semnalată, prin apel la Serviciul 112, existenţa unor fragmente de dronă.

Echipe specializate ale instituţiilor din domeniul securităţii şi apărării naţionale au intervenit conform procedurii şi au ridicat elementele de dronă. În acest caz, specialiştii MApN nu au fost solicitaţi să intervină, procedura fiind una obişnuită, aplicată şi în alte situaţii similare", a amintit, miercuri seară, MApN.

Cazul este cercetat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. Potrivit sursei citate, în săptămâna 2-6 februarie, în cadrul exerciţiului multinaţional Dynamic Front, în poligonul Capu Midia au avut loc trageri de luptă asupra unor ţinte aeriene de unică folosinţă de la suprafaţa apei cu sisteme MLRS din dotarea forţelor armate germane, franceze, italiene şi din SUA. Toate ţintele – de tip dronă, fără încărcătură – au fost doborâte deasupra suprafeţei maritime din sectorul poligonului.

Articolul continuă după reclamă

Totodată, structurile franceze au executat lansări de rachete sol-aer Mistral asupra unor ţinte aeriene de unică folosinţă tip SQ-20, iar militarii americani prezenţi la exerciţiu au lansat rachete sol-aer Stinger şi Avenger asupra mai multor ţinte aeriene de unică folosinţă tip Outlaw MQM170-G2. "Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de ţintă aeriană, care a fost doborâtă pe timpul tragerilor, să fie aduse de valuri la mal", a precizat MApN.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi duce copilul la terapie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰