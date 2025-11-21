Antena Meniu Search
Video Încă un caz de violeţă domestică. A încălcat ordinul de protecţie şi şi-a agresat soţia şi fiica

Încălcarea unui ordin de protecţie nu mai este trecută aşa uşor cu vederea, după valul de violenţe care au avut loc împotriva femeilor în ultimul an. Un bărbat de 50 de ani dintr-o comună din Galaţi a fost reţinut şi ulterior a fost arestat pentru 30 de zile, după ce a încălcat restricţia de a se apropia de soţia şi de fiica lui.

la 21.11.2025 , 14:10

Ordinul de protecţie a fost emis după ce şi-a bătut soţia şi fiica. 

"Reținut 24 de ore după încălcare ordin protecție...bărbat nu avea voie sa se apropie de soţie şi fiica sa. Cu toate acestea, le-a bătut pe amândouă. La data de 19 noiembrie 2025, Judecătoria Liești a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a unui bărbat, de 50 de ani, din localitatea Tudor Vladimirescu, după ce polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Liești au luat, anterior, măsura reținerii acestuia pentru 24 de ore. Bărbatul este cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție provizoriu emis pe numele său, prin care avea obligația de a părăsi domiciliul comun și de a păstra o distanță minimă de 200 de metri față de soția și fiica sa.", a transmis Adrian Obreja, reporter Observator.

Bărbatul din Galaţi, sub influenţa alcoolului

Articolul continuă după reclamă

"Din cercetările efectuate a rezultat că, la data de 17 noiembrie 2025, aflându-se sub influența alcoolului, acesta le-ar fi agresat fizic pe cele două, iar soția s-ar fi lovit cu partea superioară a capului de un obiect de mobilier, suferind leziuni. Ulterior, la data de 18 noiembrie, după emiterea ordinului de protecție provizoriu, bărbatul a fost depistat de polițiști la domiciliul victimelor, din localitatea Tudor Vladimirescu, încălcând astfel măsurile dispuse.", a adăugat reporterul Observator.

Inspectoratul de Poliție Județean Galați reamintește că încălcarea ordinului de protecție constituie infracțiune și se pedepsește conform legii. Polițiștii acționează ferm pentru protejarea victimelor violenței domestice și tragerea la răspundere a persoanelor care nu respectă prevederile stabilite prin ordinele de protecție.

