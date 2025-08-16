Video Incendiu de proporții în Clinceni: flăcările au amenințat casele, zeci de oameni evacuați
Au fost momente de panică lângă Bucureşti. Hectare întregi de teren au ars în Clinceni într-un uriaş incendiu de vegetaţie ce ameninţa să se extindă la casele oamenilor. Zeci de persoane au fost evacuate iar pompierii s-au luptat cu flăcările preţ de câteva ceasuri. Autorităţile au emis un mesaj RO-ALERT.
Flăcările care au izbucnit la 17 km de București au semănat panică din primele minute.
"Focul a ars cu putere pe o suprafață de aproape 3 ha, aici, în localitatea Clinceni, și s-a apropiat periculos de mult de zona de case, motiv pentru care 70 de persoane au ales să își părăsească locuințele, fie la îndemnul pompierilor, fie din proprie inițiativă", a transmis Bogdan Dinu, reporter Observator.
Din cauza vântului și a vegetației uscate din zonă, focul s-a extins rapid.
"Am udat de jur împrejur, am zis că dacă vine o scânteie, să n-aibă de ce se agăța", a mărturisit o localnică.
20 de autospeciale de stingere au intervenit pentru a opri focul, însă misiunea nu a fost ușoară: străzile prea înguste au blocat accesul salvatorilor.
"Din păcate, asta este infrastructura Clinceniului, și nu numai!", a zis un alt localnic.
Probleme au fost și la alimentarea cu apă. Din fericire, în urma incendiului nu au fost înregistrate victime.
